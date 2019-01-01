Премьеры каких шоу состоятся осенью 2019 в эфире Нового канала.

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Совсем скоро зрители увидят не только новые выпуски уже полюбившихся шоу, но и совершенно новые проекты. Ivona расскажет, что смотреть осенью на Новом канале.

ImproveLiveShow

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

С 28 августа можно будет увидеть, как умеют импровизировать украинские звезды. Ведущий программы Евгений Кошевой объявляет конкурс и выбирает для него участников. А вот что будет дальше, и до чего дошутятся импровизаторы и приглашенные звезды, не знает никто.

Постоянные участники шоу – неизменная четверка импровизаторов, участники “Лиги смеха“ Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Константин Трембовецкий и Владимир Шумко.



Уже совсем скоро можно будет увидеть импровизации Дмитрия Танковича, Натальи Могилевской, Станислава Боклана, Сергея и Снежаны Бабкины, Александра Педана, Григория Решетника.



Смотрите ImproveLiveShow с 28 августа в 21:00

Хто зверху?

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

С 29 августа вернется на экраны любимое шоу миллионов “Хто зверху?“. Ведущими по-прежнему будут Леся Никитюк и Сергей Притула, а судьей Александр Педан.

В новом сезоне зрители увидят новые звездные команды, новые эмоции и новый конкурс под. названием “Правда или ложь“. Одна звезда рассказывает историю из своей жизни, а игрок команды соперников должен отгадать – правдива она или нет. Так что этой осенью можно будет узнать много неожиданных фактов о наших звездах.

Выяснять, кто все-таки сверху будут Иракли Макацария, Настя Каменских, Надежда Мейхер, Елена Кравец, Евгений Кошевой, DZIDZIO, Андре Тан, Дима Каднай, Мишель Андраде, Владимир Остапчук, MELOVIN.



Смотрите “Хто зверху?“ с 29 августа в 19:00.“

Шалена зірка

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

29 августа на Новом канале состоится премьера музыкального шоу “Шалена зірка“, ведущей которого стала Леся Никитюк.

В новом проекте две знаменитости (звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта) в четырех раундах и финале соревнуются в необычных музыкальных конкурсах. Селебритиз поют, танцуют и дурачатся на полную катушку. К примеру, в одном из раундов они пытаются угадать клип по стоп-кадру, а в другом – с помощью танцев изобразить песню, которая звучит в наушниках. Причем трек должна отгадать группа поддержки в составе родственников или коллег игрока.

Героями “Шаленої зірки“ стали Елена-Кристина Лебедь, Александр Педан, Слава Каминская, Влад Яма, Иракли Макацария, Дмитрий Шуров, Игорь Ласточкин

Смотрите премьеру шоу “Шалена зірка“ c 29 августа в 21:00.

Топ-модель по-украински

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

С 30 августа зрители смогут наблюдать за тем, как 15 девушек идут к своей цели – покорить модельный мир. Новый сезон “Топ-модели по-украински“ женский и посвящен вдохновению. Ведущая Алла Космотромичева. К экспертам Сони Плакидюк и Сергею Никитюку присоединился дизайнер Владимир Демчинский.

Смотрите “Топ-модель по-украински“ с 30 августа в 19:00

Эксы

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

20 сентября состоится премьера реалити о бывших влюбленных второго сезона “Эксы“. Главное отличие этого сезона в том, что его героями стали не просто бывшие пары, а пары женатые и даже с детьми. Десять пар участников ждут непростые испытания, которые подготовила для них команда проекта во главе с ведущим Александром Педаном. В паре с ним будет работать квалифицированный психолог и сексолог Наталья Ежова.

Смотрите второй сезон Эксы с 20 сентября в 21:30

Дети против звезд

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

2 октября состоится премьера шоу “Дети против звезд“. Талантливые дети от 7 до 11 лет со всей Украины бросят вызов взрослым звездам. Каждый выпуск нового шоу на съемочную площадку будут выходить две команды игроков: четверо взрослых и четверо детей. Им предстоит выяснить: кто умнее, у кого лучше память, а еще прыжки на батуте, танцы, гимнастика, йога, вокал, игра на музыкальных инструментах. Ведущем шоу “Дети против звезд“ стал Сергей Притула.Звездными участниками стали Джамала, Егор Крутоголов, Елена Кравец, Александр Пикалов, Андрей Шабанов.

Смотрите шоу “Дети против звезд“ со 2 октября в 19:00

Ревизор

Что смотреть на Новом канале осенью пресс-служба

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7 октября в эфире Нового канала можно будет увидеть десятый сезон проекта “Ревизор“ с новой ведущей Юлией Панковой. За период съемок проекта команда посетила 12 туристических городов Украины и проверила более 70-ти заведений. Состоялись ревизии не только ресторанов, гостиниц, салонов красоты, но и центров развлечений для детей, аквапарков, служб доставки еды, хостелов, загородных комплексов. Также впервые Ревизор проверил качество предоставления услуг в ночное время. В этом сезоне продолжатся проверки салонов красоты с “бьюти-ревизором“ Еленой Филоновой.

Смотрите новый сезон “Ревизора“ с 7 октября в 19:00

Ранее мы писали, какую мечту Леси Никитюк осуществил Новый канал.