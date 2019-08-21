Экс-холостяк Дмитрий Черкасов умилил Сеть фото с маленьким котенком
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Участник шоу Холостяк-7 Дмитрий Черкасов умилил подписчиков фото с маленьким рыжим котенком. Снимок появился в Инстаграм его супруги Александры Черкасовой. Дмитрий позирует в полосатой футболке и красных шортах, одной рукой обнимая супругу, а другой - нежно придерживает очень маленького котенка, который пытается карабкаться по нему вверх. В посте Александра написала о “странностях“ своей семьи. В список своих чудачеств она записала привычку есть в постели и желание постоянно куда-то ехать. “Особенностями“ Дмитрия она назвала очень быструю езду и привычку все есть с хлебом.
Наши странности🙄. . .Каждый из нас имеет своих “тараканов“, как в голове так и в характере, поведении) Хочу поделиться с Вами немного нашими и услышать Ваших). . .🖍 Я очень люблю кушать в постели) обожаю сделать какую-то вкусность и за огромной кружкой чая с лимоном или молоком смотреть любимые сериалы. .🖍 Я человек-путешествие. Хотя бы в соседний город, в любое время года, дня и ночи я готова ехать). .🖍 Ненавижу слушать чужую музыку в машине) должно играть только моё радио или играть только мой плейлист. . .✏ Дима всегда собирается в последний момент) это основная причина наших ссор. Когда за 20 минут до выхода он спрашивает меня, что ему одеть и куда мы вообще идем😁. .✏ Дима всё ест с хлебом!!! Абсолютно всё!!!! Наверное даже мороженое🤣. . ✏ Если вы когда-то ездили с Димой в машине, то этот пункт созрел у вас в голове первый. Вы смотрели фильм Форсаж?) Так вот, на пассажирском сидении у Димы вы чувствуете себя в фильме Форсаж💪😎. . .Расскажите о себе и прокомментируйте Нас😙
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Подписчиков пары растрогал снимок и они отметили, что ребята получились очень нежными.
- Ухты... не читая текст... смотря только на фото, заставили улыбнуться. Первые мысли - как же нежно и мило.... счастья вам Семейство! Приходите в гости! 👌
- Фото суперское , милые, нежные, любимые❤️❤️❤️, - написали в Сети.
К слову, маленький питомец появляется на нескольких снимках Саши и Димы. Судя по посту в Инстаграм, жена “холостяка“ подобрала его на улице - и он теперь “новый член семьи“. А кроме “родственных“ обязанностей, Черри (так назвали кошечку), похоже, помогает паре в бизнесе. На днях Александра разместила еще один снимок мужа с питомцем, прорекламировав мужской парфюм.
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Ранее мы писали, что избранница “холостяка“ Никиты Добрынина написала, стоит ли прощать измену.
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