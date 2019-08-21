Супруга Черкасова подобрала полосатого котенка на улице - и он регулярно появляется с ними на фото.

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов умилил Сеть фото с маленьким котенком instagram.com/__cherkasova__aleksandra_

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Участник шоу Холостяк-7 Дмитрий Черкасов умилил подписчиков фото с маленьким рыжим котенком. Снимок появился в Инстаграм его супруги Александры Черкасовой. Дмитрий позирует в полосатой футболке и красных шортах, одной рукой обнимая супругу, а другой - нежно придерживает очень маленького котенка, который пытается карабкаться по нему вверх. В посте Александра написала о “странностях“ своей семьи. В список своих чудачеств она записала привычку есть в постели и желание постоянно куда-то ехать. “Особенностями“ Дмитрия она назвала очень быструю езду и привычку все есть с хлебом.

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Подписчиков пары растрогал снимок и они отметили, что ребята получились очень нежными.

Ухты... не читая текст... смотря только на фото, заставили улыбнуться. Первые мысли - как же нежно и мило.... счастья вам Семейство! Приходите в гости! 👌

Фото суперское , милые, нежные, любимые❤️❤️❤️, - написали в Сети.

К слову, маленький питомец появляется на нескольких снимках Саши и Димы. Судя по посту в Инстаграм, жена “холостяка“ подобрала его на улице - и он теперь “новый член семьи“. А кроме “родственных“ обязанностей, Черри (так назвали кошечку), похоже, помогает паре в бизнесе. На днях Александра разместила еще один снимок мужа с питомцем, прорекламировав мужской парфюм.

Ранее мы писали, что избранница “холостяка“ Никиты Добрынина написала, стоит ли прощать измену.

