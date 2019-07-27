Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

53-летний Виктор Павлик рассказал, хочет ли детей от своей юной возлюбленной

Комментариев: 4
Артист подчеркнул большую разницу в возрасте и отметил, что дети полностью поломают привычный уклад пары.

53-летний Виктор Павлик рассказал, хочет ли детей от своей юной возлюбленной
53-летний Виктор Павлик рассказал, хочет ли детей от своей юной возлюбленной
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Звезда “Зачарованных” Алисса Милано призналась, что сделала два аборта подряд

На протяжении нескольких месяцев в Сети не устают обсуждать новый роман украинского певца 53-летнего Виктора Павлика с его нынешним концертным директором 25-летней Екатериной Репяховой. С детства девушка была фанаткой артиста - и повзрослев, добилась его внимания. Недавно стало известно, что Павлик тайно развелся с женой и живет с новой избранницей. Екатерина активно делится общими снимками с артистом - и это становится поводом для негативных комментариев пользователей Сети. Недавно она показала в Инстаграм кадры совместного отдыха в Греции. Также пара украсила обложку украинского глянца, что, по словам Екатерины, стало поводом для новых нападок хейтеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Греция 2019- теперь наша история❤️

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

Читай также: “Какая красавица!“: В Сеть выложили фотосессию 16-летней дочки Елены Кравец

Девушка опубликовала в Сети пост, в котором эмоционально обратилась к “завистникам“, которые писали ей неприятные комментарии.

Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей.
Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!, - написала Екатерина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимаю, что тема, которую я сейчас затрону стара, как мир, и что я не должна не перед кем оправдываться...но! То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее😅 ⠀ Топ моих любимых мнений: ⠀ - ради обложки я с Витей - только так смогла попасть на обложку - явно не по любви я с ним 😅 - специально пиарят себя везде И при этом всем люди нас совершенно не знают. Я пишу этот пост для всех этих несчастных и завистливых и злых людей. А вдруг, хотя бы одна злюка прочитает и изменит своё мнение. Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем -это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

На днях журналисты телеканала Украина спросили Виктора Павлика, планирует ли он заводить детей со своей юной возлюбленной. Певец признался, что рождение ребенка стало бы неудобным для их пары - и полностью поломало бы их привычный уклад.

Ей 25, мне 53, получается разница в возрасте 28 лет, – рассказал артист. – Катя понимает, если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что ездит постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть.

Екатерина никак не прокомментировала слова своего сожителя.

Ранее мы писали, что разведенную Славу Каминскую сосватали в Сети за нового доктора.

Поделись:
Теги: Виктор Павлик, романы звезд, дети, разница в возрасте, Екатерина Репяхова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Slevin47    21.08.2019, 18:09
Оценка:  -1
Slevin47
Буде она тебя рогоносца спрашивать,с кем ей трахнутся что бы ты воспитывал чужих детей)) У Виктора уже наверняка павлик плохо работает
гость  (аноним)  21.08.2019, 17:11
Оценка:  -1
гость
Где вся гомотрядина из кацапстана? Где пердящий-скунс руский?
гость  (аноним)  21.08.2019, 17:09
Оценка:  -1
гость
Почему Супрун молчит?
П    21.08.2019, 17:07
Оценка:  -1
П
Витя, чпокай и не парься.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь