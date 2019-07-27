Артист подчеркнул большую разницу в возрасте и отметил, что дети полностью поломают привычный уклад пары.

53-летний Виктор Павлик рассказал, хочет ли детей от своей юной возлюбленной instagram.com/repyahovakate

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На протяжении нескольких месяцев в Сети не устают обсуждать новый роман украинского певца 53-летнего Виктора Павлика с его нынешним концертным директором 25-летней Екатериной Репяховой. С детства девушка была фанаткой артиста - и повзрослев, добилась его внимания. Недавно стало известно, что Павлик тайно развелся с женой и живет с новой избранницей. Екатерина активно делится общими снимками с артистом - и это становится поводом для негативных комментариев пользователей Сети. Недавно она показала в Инстаграм кадры совместного отдыха в Греции. Также пара украсила обложку украинского глянца, что, по словам Екатерины, стало поводом для новых нападок хейтеров.

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Девушка опубликовала в Сети пост, в котором эмоционально обратилась к “завистникам“, которые писали ей неприятные комментарии.

Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей.

Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!, - написала Екатерина.

На днях журналисты телеканала Украина спросили Виктора Павлика, планирует ли он заводить детей со своей юной возлюбленной. Певец признался, что рождение ребенка стало бы неудобным для их пары - и полностью поломало бы их привычный уклад.

Ей 25, мне 53, получается разница в возрасте 28 лет, – рассказал артист. – Катя понимает, если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что ездит постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть.

Екатерина никак не прокомментировала слова своего сожителя.

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