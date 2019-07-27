53-летний Виктор Павлик рассказал, хочет ли детей от своей юной возлюбленной
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На протяжении нескольких месяцев в Сети не устают обсуждать новый роман украинского певца 53-летнего Виктора Павлика с его нынешним концертным директором 25-летней Екатериной Репяховой. С детства девушка была фанаткой артиста - и повзрослев, добилась его внимания. Недавно стало известно, что Павлик тайно развелся с женой и живет с новой избранницей. Екатерина активно делится общими снимками с артистом - и это становится поводом для негативных комментариев пользователей Сети. Недавно она показала в Инстаграм кадры совместного отдыха в Греции. Также пара украсила обложку украинского глянца, что, по словам Екатерины, стало поводом для новых нападок хейтеров.
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Девушка опубликовала в Сети пост, в котором эмоционально обратилась к “завистникам“, которые писали ей неприятные комментарии.
Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей.
Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!, - написала Екатерина.
Понимаю, что тема, которую я сейчас затрону стара, как мир, и что я не должна не перед кем оправдываться...но! То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее😅 ⠀ Топ моих любимых мнений: ⠀ - ради обложки я с Витей - только так смогла попасть на обложку - явно не по любви я с ним 😅 - специально пиарят себя везде И при этом всем люди нас совершенно не знают. Я пишу этот пост для всех этих несчастных и завистливых и злых людей. А вдруг, хотя бы одна злюка прочитает и изменит своё мнение. Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем -это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!
На днях журналисты телеканала Украина спросили Виктора Павлика, планирует ли он заводить детей со своей юной возлюбленной. Певец признался, что рождение ребенка стало бы неудобным для их пары - и полностью поломало бы их привычный уклад.
Ей 25, мне 53, получается разница в возрасте 28 лет, – рассказал артист. – Катя понимает, если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что ездит постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть.
Екатерина никак не прокомментировала слова своего сожителя.
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