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Звезда модельного бизнеса, которая весит 150 килограмм, показала фото топлес

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Тесс Холлидей показала откровенное фото и написала мотивационный пост.

Звезда модельного бизнеса, которая весит 150 килограмм, показала фото топлес
Звезда модельного бизнеса, которая весит 150 килограмм, показала фото топлес
instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных моделей plus-size американка Тесс Холлидей продолжает эпатировать публику откровенными фото. На этот раз звезда, которая при росте 165 см. весит около 150 кг, выставила в соцсети фото топлесс. Тесс сфотографировала себя в зеркале. Она позирует в трусиках, а грудь слегка прикрывает одной рукой. К откровенному кадру Тесс добавила мотивационный пост о любви к своему телу.

Представьте себе, наконец, осознать, что вам позволено любить себя, как есть ... Это такое сильное чувство, я очень рекомендую, - написала модель.

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Напомним, что 34-летняя Тесс Холлидей, которая с детства мечтала стать моделью, начала свою карьеру лишь в 2011 - тогда девушка приняла участие в реалити Heavy на американском телеканале A&E.  В 2015-м с Тесс подписало контракт известное модельное агентство MiLK Model Management, тогда же она попала на страницы самого авторитетного журнала о моде Vogue.

К слову, Тесс частенько выставляет фото в купальнике. Один из ее летних look-ов в ярко-желтом сдельном купальнике с пелериной недавно украсил обложку Nylon Magazine.

Ранее мы писали, что пышнотелая модель Эшли Грэм ждет первенца.

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Теги: Тесс Холлидей, модель, лишний вес
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Nikolas_Adver    21.08.2019, 11:49
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сцуко, тварь свинорылая.....
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