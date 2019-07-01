Тесс Холлидей показала откровенное фото и написала мотивационный пост.

Звезда модельного бизнеса, которая весит 150 килограмм, показала фото топлес instagram.com/tessholliday

Читай также: Дорого-богато: Ани Лорак показала снимок в элегантном образе

Одна из самых известных моделей plus-size американка Тесс Холлидей продолжает эпатировать публику откровенными фото. На этот раз звезда, которая при росте 165 см. весит около 150 кг, выставила в соцсети фото топлесс. Тесс сфотографировала себя в зеркале. Она позирует в трусиках, а грудь слегка прикрывает одной рукой. К откровенному кадру Тесс добавила мотивационный пост о любви к своему телу.

Представьте себе, наконец, осознать, что вам позволено любить себя, как есть ... Это такое сильное чувство, я очень рекомендую, - написала модель.

Читай также: “Иногда фанатки падают“: Винник рассказал, от каких ЧП его оберегает охранник

Напомним, что 34-летняя Тесс Холлидей, которая с детства мечтала стать моделью, начала свою карьеру лишь в 2011 - тогда девушка приняла участие в реалити Heavy на американском телеканале A&E. В 2015-м с Тесс подписало контракт известное модельное агентство MiLK Model Management, тогда же она попала на страницы самого авторитетного журнала о моде Vogue.

К слову, Тесс частенько выставляет фото в купальнике. Один из ее летних look-ов в ярко-желтом сдельном купальнике с пелериной недавно украсил обложку Nylon Magazine.

Ранее мы писали, что пышнотелая модель Эшли Грэм ждет первенца.