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"Немного поменялась": Беременная модель Эшли Грэм сфотографировалась обнаженной

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Знаменитая модель plus-size показала набранные килограммы и растяжки.

"Немного поменялась": Беременная модель Эшли Грэм сфотографировалась обнаженной
instagram.com/ashleygraham

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Известная plus-size модель 31-летняя Эшли Грэм, о беременности которой стало известно на днях, поделилась новыми фото “в положении“. Знаменитость выставила в Инстаграм снимок в коротком облегающем платье ярко-зеленого цвета, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик. 

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Кроме того, Эшли добавила обнаженное фото, на котором показала изменения тела во время беременности. На снимке отчетливо видны жировые складки и растяжки на груди и бедрах модели.

То же самое - но немного по-другому, - написала Грэм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

same same but a little different

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

За несколько часов “голый“ снимок набрал более 1,1 млн. лайков. В комментариях фолловеры похвалили Эшли за открытость и написали, что “обожают ее за такой шаг“.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала горячую фотосессию на 37 неделе беременности. 

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Теги: Эшли Грэм, беременность, обнаженное фото звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.08.2019, 14:00
Оценка:  0
pусский
Фу, бля! Её надо выeбaть в пузо!
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