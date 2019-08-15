Знаменитая модель plus-size показала набранные килограммы и растяжки.

"Немного поменялась": Беременная модель Эшли Грэм сфотографировалась обнаженной instagram.com/ashleygraham

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Известная plus-size модель 31-летняя Эшли Грэм, о беременности которой стало известно на днях, поделилась новыми фото “в положении“. Знаменитость выставила в Инстаграм снимок в коротком облегающем платье ярко-зеленого цвета, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик.

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Кроме того, Эшли добавила обнаженное фото, на котором показала изменения тела во время беременности. На снимке отчетливо видны жировые складки и растяжки на груди и бедрах модели.

То же самое - но немного по-другому, - написала Грэм.

За несколько часов “голый“ снимок набрал более 1,1 млн. лайков. В комментариях фолловеры похвалили Эшли за открытость и написали, что “обожают ее за такой шаг“.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала горячую фотосессию на 37 неделе беременности.