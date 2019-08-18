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Совсем другая: Супермодель Белла Хадид стала пшеничной блондинкой

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Девушка похвасталась кардинальной сменой имиджа.

Совсем другая: Супермодель Белла Хадид стала пшеничной блондинкой
Совсем другая: Супермодель Белла Хадид стала пшеничной блондинкой
ivona.bigmir.net

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Американская супермодель палестинского происхождения 22-летняя Белла Хадид кардинально сменила имидж. В Инстаграм знаменитость выставила фото с новым цветом волос. Яркая красотка, которую все привыкли видеть жгучей брюнеткой - перекрасилась в пшеничный блонд. Девушка позирует в кружевном боди, которое подчеркнуло ее пышную грудь, на плечи Белла набросила джинсовую курточку. На фото у Беллы легкий макияж, на губах - бледно-розовый блеск.

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Мнения поклонников разделились - часть фолловеров написали, что Белле очень идет новый цвет, однако многие подписчики заявили, что “темненькой“ Белла им нравилась гораздо больше.

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Теги: Белла Хадид, блондинка, цвет волос
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Источник: Ivona.bigmir.net

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