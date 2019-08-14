Модель plus-size Эшли Грэм беременна первенцем
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Известная американская plus-size модель 31-летняя Эшли Грэм беременна первенцем. Об этом стало известно благодаря трогательным публикациям в Инстаграм, которые сделали Эшли и ее супруг по случаю годовщины своей свадьбы.
Эшли поделилась с подписчиками видео, в котором объявила о беременности и засветила округлый животик. К ролику звезда сделала чувственную подпись, поздравив мужа с 9 годовщиной брака.
Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей моей жизни. Это была лучшая путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь в нашей семье грядет пополнение! С годовщиной, Джастин Эрвин. Жизнь станет еще лучше, - написала звезда под роликом.
Nine years ago today, I married the love of my life. It has been the best journey with my favorite person in the world! Today, we are feeling so blessed, grateful and excited to celebrate with our GROWING FAMILY! Happy anniversary, @mrjustinervin ❤️ Life is about to get even better. 😘
Муж Эшли, 30-летний режиссер также поздравил жену с датой свадьбы - и опубликовал на своей Инстаграм-странице совместное с ней фото. В кадре он обнимает и целует Эшли, держа перед ней снимок УЗИ. Кроме того, Эрвин добавил еще несколько кадров с женой, сделанных в разное время.
To my forever love and my daily inspiration. Happy anniversary @ashleygraham These 9 years have played out like a lifetime. I guess it’s because my life really started once you came into it. Now that we’ve made a life together, let’s make a life together. I love you and I love us. All of us...
Моей вечном любви и моему ежедневному вдохновению. С годовщиной Эшли Грэм. Эти 9 лет были как вся жизнь. Я думаю, это потому, что моя жизнь действительно началась, после того, как ты вошла в нее. Теперь, когда мы прожили короткую жизнь вместе, мы создали еще одно. я люблю тебя, и я люблю нас. Всех нас ... , - подписал снимок муж модели.
Для Джастина ребенок также станет первенцем.
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