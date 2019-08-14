Муж знаменитости трогательно поздравил ее с годовщиной свадьбы.

Модель plus-size Эшли Грэм беременна первенцем instagram.com/ashleygraham

Читай также: Яркие красотки: Дочери Сталлоне в полном составе заявились на премьеру фильма

Известная американская plus-size модель 31-летняя Эшли Грэм беременна первенцем. Об этом стало известно благодаря трогательным публикациям в Инстаграм, которые сделали Эшли и ее супруг по случаю годовщины своей свадьбы.

Эшли поделилась с подписчиками видео, в котором объявила о беременности и засветила округлый животик. К ролику звезда сделала чувственную подпись, поздравив мужа с 9 годовщиной брака.

Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей моей жизни. Это была лучшая путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь в нашей семье грядет пополнение! С годовщиной, Джастин Эрвин. Жизнь станет еще лучше, - написала звезда под роликом.

Муж Эшли, 30-летний режиссер также поздравил жену с датой свадьбы - и опубликовал на своей Инстаграм-странице совместное с ней фото. В кадре он обнимает и целует Эшли, держа перед ней снимок УЗИ. Кроме того, Эрвин добавил еще несколько кадров с женой, сделанных в разное время.

Моей вечном любви и моему ежедневному вдохновению. С годовщиной Эшли Грэм. Эти 9 лет были как вся жизнь. Я думаю, это потому, что моя жизнь действительно началась, после того, как ты вошла в нее. Теперь, когда мы прожили короткую жизнь вместе, мы создали еще одно. я люблю тебя, и я люблю нас. Всех нас ... , - подписал снимок муж модели.

Для Джастина ребенок также станет первенцем.

Ранее мы писали, что Антонио Бандерас вышел в свет с молодой возлюбленной.