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"Иногда фанатки падают": Винник рассказал, от каких ЧП его оберегает охранник

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Певец поделился, что его поклонницы бывают довольно настойчивыми в попытках приблизиться к артисту- и порой даже травмируются.

"Иногда поклонницы падают": Винник рассказал, от каких ЧП его оберегает телохранитель
instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный украинский певец Олег Винник, о фан-клубе которого ходит много шуток и забавных историй, рассказал о настойчивости некоторых своих поклонниц. Об этом Винник поделился за кулисами праздничного шоу “С Днем рождения, Украина!“, которое телеканал “Украина“ покажет 24 августа в 20:00. Кроме прочего, артист отметил, что многие из его “вовчиц“ норовят потрогать или даже поцеловать любимого артиста. По словам Винника, он не приемлет такого “тесного“ общения и соблюдает дистанцию - беспокоясь, в первую очередь, о безопасности самих фанаток. Винник отметил, что за порядком в рядах публики постоянно следит его телохранитель.

Я не хочу ни отталкивать, ни поощрять. У меня всегда все честно: я понимаю, что им хочется меня и обнять, и поцеловать. Но все же должно быть какой-то предел, и сейчас я скорее говорю о безопасности. Рядом со мной всегда есть охранник, который следит за тем, чтобы все было спокойно. Иногда девушки так активно пытаются ко мне пробиться, которые могут упасть и получить увечья. Поэтому я стараюсь, чтобы все было спокойно, - отметил певец.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина удивила подписчиков снимком в нелепом образе.

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Теги: Олег Винник, телохранители, фан-клуб
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Источник: Ivona.bigmir.net

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