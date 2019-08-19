"Что-то от Беллуччи": Надежда Мейхер показала страсть в наряде "вдовы"
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Экс-участница группы Виа ГРА, украинская певица Надежда Мейхер покорила поклонников очередной эффектной фотосессией. Снимки звезда опубликовала в своем Инстаграм. Надежда позирует в длинном черном платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь. "Изюминкой" образа стала густая черная вуаль, которую звезда придерживает на лице руками. В дополнение к фото - Мейхер опубликовала стих Марины Цветаевой "Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно!".
Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно! Прекрасные глаза, глядите осторожно! Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться. Тебе ль остановить кружащееся сердце? Порукою тетрадь – не выйдешь господином! Пристало ли вздыхать над действом комедийным? Любовный крест тяжел – и мы его не тронем. Вчерашний день прошел – и мы его схороним.( МАРИНА ЦВЕТАЕВА) #маринацветаева #поэтесса #навека Noir♠️ «Peak queen “ Foto by: @masha__photographer Style by: @syuzanna_yankovskaya Muah by: @lenkolstudioss #надеждамейхер #фотосессия #стиль #нуар
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Поклонники звезды разделились во мнениях - одни уточнили, почему Надежда надела "вдовий наряд". Другие же отметили, что Мейхер невероятно хороша и сексуальна в этом образе и сравнили ее с итальянской кинодивой Моникой Беллуччи.
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