Артистка удивила поклонников черным нарядом и вуалью.

"Что-то от Беллуччи": Надежда Мейхер показала страсть в наряде "вдовы" instagram.com/nadyameiher

Читай также: Сексуально-элегантна до безобразия: MARUV позировала в латексе с костылем

Экс-участница группы Виа ГРА, украинская певица Надежда Мейхер покорила поклонников очередной эффектной фотосессией. Снимки звезда опубликовала в своем Инстаграм. Надежда позирует в длинном черном платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь. "Изюминкой" образа стала густая черная вуаль, которую звезда придерживает на лице руками. В дополнение к фото - Мейхер опубликовала стих Марины Цветаевой "Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно!".

Читай также: Сестры Кардашьян взорвали Сеть фото в облегающих трико с одной штаниной

Поклонники звезды разделились во мнениях - одни уточнили, почему Надежда надела "вдовий наряд". Другие же отметили, что Мейхер невероятно хороша и сексуальна в этом образе и сравнили ее с итальянской кинодивой Моникой Беллуччи.

Ранее мы писали, что Миша Романова поразила фотосессией в стиле ню.