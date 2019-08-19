Певица выставила фото в латексе с необычным макияжем и воротником "эпохи Елизаветы".

Сексуально-элегантна до безобразия: MARUV позировала в латексе с костылем instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) устроила в Сети очередную “интеллигентную провокацию“. Эпатажная артистка показала кадры яркой фотосессии в латексном наряде с необычным макияжем. Анна позирует в черном комбинезоне с шортами выше колена и очень глубоким декольте. Под глазами артистки закреплены “слезы“ из крупных стразов, а на шее красуется воротник, стилизированный под часть наряда “елизаветинской эпохи“.

Королевское настроение и алмазные слезы 🖤, - подписала артистка.

На нескольких снимках, где Анна позирует в полный рост - в ее руке виден “костыль“, на который сразу же обратили внимание подписчики, пошутив, что он нужен из-за высоких “стрипов“.

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Также в комментариях похвалили образ MARUV и похвалили ее умение показывать сексуальность не пошлой.

Анна вот в вас есть такая элегантность иногда, а иногда прям пошлятина, оставайтесь лучше до безобразия сексуально-элегантной, а не пошлой. Пошлятина в жизни и так хватает. А вот элегантность и есть ваша изюминка.

Весь фотосет в этом образе - 🔥🔥🔥🔥🔥

Настоящая Королева👑 Фото шикардос!!! ♥️

Ну здесь конечно... С такой обувью тока на костыле...🦁💐⭐

Анечка, капец как это тяжело на таких каблуках ходить, а ты ещё такое выдаешь на них😯

Наша ЛАТЕКСНАЯ КОРОЛЕВА!✨, - написали в Сети.

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