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"Похожи!": Дочка Оли Поляковой повторила мамино фото в купальнике

Комментариев: 2
Маша Полякова выставила эффектные снимки и нарвалась на критику из-за ошибок в публикации.

"Похожи!": Дочка Оли Поляковой сравнила себя с мамой в купальниках
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Ольги Поляковой 14-летняя Маша похвасталась look-ом в эффектном черном купальнике монокини. В Инстаграм девушка добавила коллаж их двух фото - своего и своей знаменитой мамы. Маша позирует на фоне моря и старается повторить позу матери - она тянется руками вверх и немного выставляет бедра вперед. В посте к фото девушка написала, что сейчас находится в США и очень скучает за матерью и следит за ней в соцсетях. также Маша тегнула бренд купальников, в которых они с Ольгой позируют.

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Подписчики отметили, что Мария стала гораздо больше похожа на мать. Также фолловеры потроллили Машу за неграмотность. Девушка сделала в посте несколько грамматических ошибок, включая написание Америки - с маленькой буквы.

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась фигурой в необычном купальнике. 

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Теги: Маша Полякова, Ольга Полякова, фото в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.08.2019, 12:59
Оценка:  +1
гость
Похожи, только одна старая, а вторая жирная!
!  (аноним)  20.08.2019, 12:27
Оценка:  +2
!
Когда вижу Олю и Машу, туже всплывает в голове песня Круга... - Ты же с виду не тянешь по масти.. ни одна ни вторая...НИКАК
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