"Похожи!": Дочка Оли Поляковой повторила мамино фото в купальнике

Маша Полякова выставила эффектные снимки и нарвалась на критику из-за ошибок в публикации.

"Похожи!": Дочка Оли Поляковой сравнила себя с мамой в купальниках instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Ольги Поляковой 14-летняя Маша похвасталась look-ом в эффектном черном купальнике монокини. В Инстаграм девушка добавила коллаж их двух фото - своего и своей знаменитой мамы. Маша позирует на фоне моря и старается повторить позу матери - она тянется руками вверх и немного выставляет бедра вперед. В посте к фото девушка написала, что сейчас находится в США и очень скучает за матерью и следит за ней в соцсетях. также Маша тегнула бренд купальников, в которых они с Ольгой позируют.

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Подписчики отметили, что Мария стала гораздо больше похожа на мать. Также фолловеры потроллили Машу за неграмотность. Девушка сделала в посте несколько грамматических ошибок, включая написание Америки - с маленькой буквы.

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась фигурой в необычном купальнике.