Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов скоро станут родителями .

Украинская певица ждет ребенка от героя АТО - СМИ instagram.com/natalkakarpa

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Украинская певица Наталка Карпа и ее муж, герой АТО Евгений Терехов скоро станут родителями. Об этом сообщил инсайдер изданию clutch.ua.

По словам приближенного к семье, 38-летняя исполнительница сейчас на 4 месяце беременности.

Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок, - цитируют инсайдера.

От самой певицы комментариев на этот счет пока не последовало. Хотя поклонники отметили, что на новых фото в Инстаграм она позирует в сарафанах свободного кроя.

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Так, под одним из фото подписчики уже поздравили певицу со скорым пополнением.

Нехай Господь благословляє...рясно..

життя🙏🏽..та нове серцебиття...❤️👼🏽🙏🏽, - написали в Сети.

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