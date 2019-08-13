Украинская певица ждет ребенка от героя АТО - СМИ
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Украинская певица Наталка Карпа и ее муж, герой АТО Евгений Терехов скоро станут родителями. Об этом сообщил инсайдер изданию clutch.ua.
По словам приближенного к семье, 38-летняя исполнительница сейчас на 4 месяце беременности.
Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок, - цитируют инсайдера.
От самой певицы комментариев на этот счет пока не последовало. Хотя поклонники отметили, что на новых фото в Инстаграм она позирует в сарафанах свободного кроя.
Шопінг форева! Я не знаю чи є дівчатка, які не люблять робити покупки, я точно до них не належу)! Буває, що години пролітають і ти не помічаєш, бо в тебе в голові сидить ця червона сукня і ті моднячі кроси)! Словом, веду до того, що дівчатка, навчіться себе любити, і дозволяйте час від часу собі такі дрібниці)! #авмененовікроси класні, пра???
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Так, под одним из фото подписчики уже поздравили певицу со скорым пополнением.
Нехай Господь благословляє...рясно..
життя🙏🏽..та нове серцебиття...❤️👼🏽🙏🏽, - написали в Сети.
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