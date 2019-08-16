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"Маленькая звезда": Ступка и Логунова показали подросшую дочь

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Популярный актер и его супруга похвастались первыми успехами дочки в кино.

"Маленькая звезда": Ступка и Логунова показали подросшую дочь
instagram.com/stupka777

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Украинский актер, внук героя Украины, народного артиста Богдана Ступки - 32-летний Дмитрий Ступка и его супруга Полина Логунова похвасталась новыми фото 2-летней дочери Богданы. В Инстаграм супруги создали аккаунт малышки - и добавили туда ее свежие снимки. Подписчики разделились во мнениях - на кого больше похожа девочка. Многие написали, что Богданка - похожа на маму, также во многих комментариях ее назвали "папиной копией". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#dominicana #vacation

Публикация от Bogdana Stupka (@bogdana_stupka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#instyle

Публикация от Bogdana Stupka (@bogdana_stupka)

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Также супруги похвастались дебютом Богданки в рекламе ресторана “Веранда" - в Инстаграм Дмитрий добавил ролик, в котором снялась девочка вместе с мамой.

У моєї дружини @polinalogunova вже дебют в кіно був! А ось у моєї доньки маленької кіно-зірки⭐️ @bogdana_stupka це сталося сьогодні!!! ❤️ я в захваті! Вона переплюне батьків і всю родину 💪🏽, - написал Дмитрий.

Ранее мы писали, что экс-супруг Лорак поделился новым фото своей девушки. 

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Теги: Дмитрий Ступка, Полина Логунова, дети звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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