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"Две полоски?": Избранница "холостяка" Дарья Квиткова заинтриговала новым фото

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Девушка экс-холостяка Никиты Добрынина намекнула о серьезном событии в личной жизни .

"Две полоски?": Избранница "холостяка" Дарья Квиткова заинтриговала новым фото
instagram.com/kvittkova/

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Победительница шоу “Холостяк“ 21-летняя Дарья Квиткова заинтриговала подписчиков неоднозначным постом в соцсетях. В Инстаграм девушка выставила фото со своим парнем, Никитой Добрыниным, сделанное в Копенгагене - пара позирует в обнимку, прижавшись лицами друг к другу. В описании к фото Дарья отметила, что эта поездка стала для нее знаковой - и предложила подписчиков угадать, почему именно.

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В комментариях многие пользователи Сети предположили, что именно тогда Даша призналась Никите в любви. Часть фолловеров решили, что экс-холостяк решился сделать предложение, а некоторые подписчики даже предположили, что Даша узнала о беременности - и подкрепили свою догадку одухотворенным лицом Квитковой на фото.

Две полоски? - написали под снимком. 

Сама Даша продолжает держать интригу - и пока не рассекретила важного события, которое случилось во время путешествия. Зато в следующем посте поделилась коротеньким видео в пляжа - в эффектном открытом купальнике. Значит, все-таки не беременна?

Ранее мы писали, что Дарья Квиткова рассказала, можно ли простит измену.

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Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова, беременность
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Источник: Ivona.bigmir.net

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