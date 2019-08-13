Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Люблю свои растяжки": Фото Кортни Кардашьян без ретуши произвело фурор в Сети

Комментариев: 0
Старшая сестра Ким Кардашьян получила множество похвал в Сети за фото с неидеальной кожей.

"Люблю свои растяжки": Фото Кортни Кардашьян без ретуши произвело фурор в Сети
Ivona.bigmir.net

Читай также: “Я - секси и знаю это“: Каменских взбудоражила Сеть снимками в кружевном белье

Старшая сестра Ким Кардашьян - бизнесвумен, актриса и модель 40-летняя Кортни Кардашьян получила множество лайков и благодарностей от пользователей Сети за фото с неидеальной кожей бедер.

В Инстаграм на странице своего онлайн-журнала Poosh знаменитость разместила снимок в сдельном черном купальнике и соломенной шляпе. Кортни позирует боком, стоя на коленях - под таким углом видны недостатки кожи, которые принято называть “растяжками“. Подписчики тут же засыпали модель комплиментами, отметив, что она придает им уверенности в себе и своей привлекательности.

Читай также: Гвен Стефани села на специальную диету “для беременности“ - СМИ

Фолловеры оставили множество комментариев, в которых восторгаются неидеальной кожей Кортни.

  • Я люблю, когда мы видим растяжки .. нормальные тела, - написала одна из пользователей Сети. Этот комментарий получил почти 1 тыс. лайков.
  • Мне нравится тот факт, что вы позволили показать свои растяжки! Гордая, горячая мама!
  • Ух ты, а не фотошоп и ретушь. Вы можете увидеть ее растяжки, вот как выглядит настоящее тело! Я люблю это, - написали в Сети.

На один из комплиментов Кардашьян даже ответила, что любит свои маленькие полоски на теле.

К слову, недавно еще одна знаменитая модель - Эмили Ратаковски подчеркнула право женщин на выбор одежды и свободное отношение к депиляции - выставив фото с небритыми подмышками.

Ранее мы писали, что мать семейства Кардашьян-Дженнер показала фигуру в купальнике.

Поделись:
Теги: бодипозитив, растяжки, Кортни Кардашьян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь