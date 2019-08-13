Старшая сестра Ким Кардашьян получила множество похвал в Сети за фото с неидеальной кожей.

"Люблю свои растяжки": Фото Кортни Кардашьян без ретуши произвело фурор в Сети Ivona.bigmir.net

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Старшая сестра Ким Кардашьян - бизнесвумен, актриса и модель 40-летняя Кортни Кардашьян получила множество лайков и благодарностей от пользователей Сети за фото с неидеальной кожей бедер.

В Инстаграм на странице своего онлайн-журнала Poosh знаменитость разместила снимок в сдельном черном купальнике и соломенной шляпе. Кортни позирует боком, стоя на коленях - под таким углом видны недостатки кожи, которые принято называть “растяжками“. Подписчики тут же засыпали модель комплиментами, отметив, что она придает им уверенности в себе и своей привлекательности.

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Фолловеры оставили множество комментариев, в которых восторгаются неидеальной кожей Кортни.

Я люблю, когда мы видим растяжки .. нормальные тела, - написала одна из пользователей Сети. Этот комментарий получил почти 1 тыс. лайков.

Этот комментарий получил почти 1 тыс. лайков. Мне нравится тот факт, что вы позволили показать свои растяжки! Гордая, горячая мама!

Ух ты, а не фотошоп и ретушь. Вы можете увидеть ее растяжки, вот как выглядит настоящее тело! Я люблю это, - написали в Сети.

На один из комплиментов Кардашьян даже ответила, что любит свои маленькие полоски на теле.

К слову, недавно еще одна знаменитая модель - Эмили Ратаковски подчеркнула право женщин на выбор одежды и свободное отношение к депиляции - выставив фото с небритыми подмышками.

Ранее мы писали, что мать семейства Кардашьян-Дженнер показала фигуру в купальнике.