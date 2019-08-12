Бизнесвумен выставила фото в белом купальнике и пеньюаре в тон .

63-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер засветила фигуру в купальнике instagram.com/krisjenner

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Мать знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер 63-летняя бизнесвумен Крис Дженнер засветила роскошную фигуру в купальнике. В Инстаграм знаменитость выставила фото в сдельном белом купальнике и накидке в тон. Образ Крис дополнила украшением на шею и серьгами-кольцами, а также белым маникюром и педикюром. Темные очки она предпочла черного цвета, с широкой квадратной оправой.

Также мать знаменитостей недавно прогулялась со своей внучкой Сторми (дочерью самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер). Для прогулки Крис выбрала платье свободного кроя с рисунком “в ананасы“.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала, как отпраздновала День рождения.