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63-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер засветила фигуру в купальнике

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Бизнесвумен выставила фото в белом купальнике и пеньюаре в тон .

63-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер засветила фигуру в купальнике
63-летняя мать семейства Кардашьян-Дженнер засветила фигуру в купальнике
instagram.com/krisjenner

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Мать знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер 63-летняя бизнесвумен Крис Дженнер засветила роскошную фигуру в купальнике. В Инстаграм знаменитость выставила фото в сдельном белом купальнике и накидке в тон. Образ Крис дополнила украшением на шею и серьгами-кольцами, а также белым маникюром и педикюром. Темные очки она предпочла черного цвета, с широкой квадратной оправой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Today’s office situation. #love #kyliesbirthdaytour

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner)

Также мать знаменитостей недавно прогулялась со своей внучкой Сторми (дочерью самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер). Для прогулки Крис выбрала платье свободного кроя с рисунком “в ананасы“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LoveyXStormi 💛💛💛💛 #love #italy

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала, как отпраздновала День рождения. 

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Теги: Кайли Дженнер, родители звезд, Крис Дженнер
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Источник: ivona.bigmir.net

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