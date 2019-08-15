Артистка снялась в нижнем белье украинского бренда.

"Я - секси и знаю это": Каменских взбудоражила Сеть снимками в кружевном белье instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских побаловала подписчиков яркими фото в дизайнерском нижнем белье. В Инстаграм артистка выставила три кадра в черном комплекте бренда zhilyova_lingerie. Певица позирует с распущенными волосами, принимая весьма соблазнительные позы. На одном из фото она облокачивается рукой на стол, присев на него ягодицей и выгнув бедро. На фото можно в деталях рассмотреть белье артистки - трусики впереди полностью сделаны из темного кружева, а задняя часть - из плотного материала. Бюстгальтер - полупрозрачный с цветочным рисунком. Шлейки и резинка на белье - широкие и плотные, с белой надписью.

#isexyandiknowit 💋, - подписала фото Каменских.

Также артистка позировала боком, продемонстрировав высокую посадку трусиков.

Еще на одном фото Настя позирует лицом к камере, держась на верх трусиков и отведя локти назад.

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В комментариях большинство подписчиков отметили, что им очень нравится фигура Насти и белье, которое она представила. Однако, часть фолловеров отметили, что им надоело регулярно наблюдать Каменских без одежды. Также Настю упрекнули в злоупотреблении косметикой.

Совсем стыд потеряла после замужества.😱

Вы красивая и сексуальна женщина! Но тела многовато! Больше чем творчества!

Вы, люд, ничего не понимаете! Это просто реклама нижнего белья! Класс!

Много макияжа, без него очень красивое личико а фигурка зачет🙌🔥👌

Это красиво и не пошло🔥

Ого как живот втянула 😏👏 фотка в целом классная), - высказались в Сети.

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