"Я - секси и знаю это": Каменских взбудоражила Сеть снимками в кружевном белье
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Певица Настя Каменских побаловала подписчиков яркими фото в дизайнерском нижнем белье. В Инстаграм артистка выставила три кадра в черном комплекте бренда zhilyova_lingerie. Певица позирует с распущенными волосами, принимая весьма соблазнительные позы. На одном из фото она облокачивается рукой на стол, присев на него ягодицей и выгнув бедро. На фото можно в деталях рассмотреть белье артистки - трусики впереди полностью сделаны из темного кружева, а задняя часть - из плотного материала. Бюстгальтер - полупрозрачный с цветочным рисунком. Шлейки и резинка на белье - широкие и плотные, с белой надписью.
#isexyandiknowit 💋, - подписала фото Каменских.
Также артистка позировала боком, продемонстрировав высокую посадку трусиков.
Еще на одном фото Настя позирует лицом к камере, держась на верх трусиков и отведя локти назад.
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В комментариях большинство подписчиков отметили, что им очень нравится фигура Насти и белье, которое она представила. Однако, часть фолловеров отметили, что им надоело регулярно наблюдать Каменских без одежды. Также Настю упрекнули в злоупотреблении косметикой.
- Совсем стыд потеряла после замужества.😱
- Вы красивая и сексуальна женщина! Но тела многовато! Больше чем творчества!
- Вы, люд, ничего не понимаете! Это просто реклама нижнего белья! Класс!
- Много макияжа, без него очень красивое личико а фигурка зачет🙌🔥👌
- Это красиво и не пошло🔥
- Ого как живот втянула 😏👏 фотка в целом классная), - высказались в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских удивила Сеть утренней пробежкой без Потапа.
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