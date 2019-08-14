А где Потап?: Каменских показала, как встретила рассвет с другим мужчиной

Настя Каменских показала фото с утреннего занятия со своим тренером .

А где Потап?: Каменских удивила Сеть селфи с другим мужчиной instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая активно занимается спортом и часто постит фото с утренних пробежек и тренировок в спортзале, озадачила Сеть новыми селфи. В Инстаграм звезда добавила фото с тренером Виктором Хомицким - без своего мужа - продюсера Алексея Потапенко. Судя по подписи, Каменских и Хомицкий вышли на тренировку на рассвете - они позируют с улыбками, а Настя даже весело кривляется.

Даже не представляете какой это кайф, когда еще все спят, встретить рассвет в компании @khomytskyi_official. И не просто, а с пользой💪🏼☀️всем передаем солнечное настроение и заряд бодрости 😘❤️, - написала Каменских.

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Такая “расстановка сил“ обескуражила подписчиков Каменских - они уточнили в комментариях, где Потап - и не ревнует ли он жену к подкачанному фитнесс-тренеру.

А Потап не ревнует? я бы на его месте не отпускала такую красотку

Наконец-то увидели Настю без косметики👍❤️

Патап уже на себя не похож от семейной жизни!🤦‍♂️

Странно встречать рассвет с другим мужчиной

Я починаю боятися , що це лисий із БРАЗЕРС

А где Потап?? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали в Сети за вульгарный наряд.

