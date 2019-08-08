Инсайдер рассказал, что 49-летняя знаменитость специально набирает вес.

Гвен Стефани села на специальную диету "для беременности" - СМИ instagram.com/estridentemx

Читай также: Победительница "Холостяка" Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам

Похоже, белокурая красотка Гвен Стефани, которую многие помнят по хиту середины 1990-х Don“t speak, серьезно задумывается о рождении ребенка от нынешнего возлюбленного кантри-певца Блейка Шелтона. Инсайдер рассказал журналистам, что Гвен не просто так недавно купила роскошный особняк, к тому же, артистка экспериментирует со специальной “диетой для беременности“. Об этом пишет lux.fm, ссылаясь на американские СМИ.

По словам анонимного источника, чтобы как можно скорее подготовить тело к зачатию, 49-летняя артистка ест высококалорийную пищу, поскольку есть теория, что пышнотелым женщинам проще забеременеть, чем худым.

Гвен делает все возможное, чтобы набрать вес, и она получает массу удовольствия от этого, - цитируют инсайдера.

Читай также: Горячая мамочка: 53-летняя Холли Берри добавила фото в мокрой майке

По словам анонима, кроме диеты, артистка также проходила лечение для ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), потому что очень сильно хочет подарить своему мужу малыша.

Стоит отметить, что у уже Гвен есть трое сыновей от предыдущего брака с музыкантом Гэвином Россдэйлом. Старшему из низ 13 лет, а младшему всего 5 с половиной.

Ранее мы писали, что популярная модель плюс-сайз беременна первенцем.