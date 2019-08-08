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Гвен Стефани села на специальную диету "для беременности" - СМИ

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Инсайдер рассказал, что 49-летняя знаменитость специально набирает вес.

Гвен Стефани села на специальную диету
Гвен Стефани села на специальную диету "для беременности" - СМИ
instagram.com/estridentemx

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Похоже, белокурая красотка Гвен Стефани, которую многие помнят по хиту середины 1990-х Don“t speak, серьезно задумывается о рождении ребенка от нынешнего возлюбленного кантри-певца Блейка Шелтона. Инсайдер рассказал журналистам, что Гвен не просто так недавно купила роскошный особняк, к тому же, артистка экспериментирует со специальной “диетой для беременности“. Об этом пишет lux.fm, ссылаясь на американские СМИ. 

По словам анонимного источника, чтобы как можно скорее подготовить тело к зачатию, 49-летняя артистка ест высококалорийную пищу, поскольку есть теория, что пышнотелым женщинам проще забеременеть, чем худым. 

Гвен делает все возможное, чтобы набрать вес, и она получает массу удовольствия от этого, - цитируют инсайдера.

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По словам анонима, кроме диеты, артистка также проходила лечение для ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), потому что очень сильно хочет подарить своему мужу малыша.

Стоит отметить, что у уже Гвен есть трое сыновей от предыдущего брака с музыкантом Гэвином Россдэйлом. Старшему из низ 13 лет, а младшему всего 5 с половиной.

Ранее мы писали, что популярная модель плюс-сайз беременна первенцем.

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Теги: Гвен Стефани, вес, беременность, диета
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Источник: ivona.bigmir.net

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