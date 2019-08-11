В кадре артистка будет выныривать из бассейна в купальнике.

"Снова в воде?": Тина Кароль показала кадры будущего клипа ivona.bigmir.net

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Певица Тина Кароль показала, как снимает новый клип. В Инстаграм фан-клуба артистки появились кадры, на которых Тина грациозно выныривает из бассейна в серебристом купальнике на тонких бретельках. Поднимаясь на бортик - звезда слегка задерживается, а потом эротично позирует на камеру.

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Подписчики обратили внимание, что несколько прежних клипов Кароль также были сняты в воде и отметили, что артистка задержалась “в одной теме“.

“Бігаєте за піаром“, “Шикарная😍😍😍😍“, “Снова в воде👍🔥🔥🔥“, “Отдохни, Милая, поди устала“, “Вечно томная и типа манящая“, “Тина, настоящая русалочка, великолепна.... ❤️“Тина когда вы поменяете стиль,?постоянно в воде хлюпаетесь!?🙄“, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую раскритиковали за необычный наряд.