Артистка выставила фото в необычном зеленом платье - и ее раскритиковали подписчики .

"Что за Новый год?": Образ Славы Каминской раскритиковали в Сети instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно выставляла горячие снимки с купальнике, удивила Сеть новым нарядом. В Инстаграм Слава добавила фото в необычном зеленом платье на одно плечо - с прозрачными секциями и несколькими пышными оборками. Образ Слава дополнила зелеными сережками из перьев и ярко-красной помадой.

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Фолловеры оставили комментарии к фото - часть из них сравнили платье Славы с новогодней елкой и абажуром. Однако, многим образ артистки понравился, но подписчики отметили, что снимок - перефотошоплен.

Нет, здравствуй ёлка, новый год.

Платье на ёлку похоже

Невероятно красивое платье 😍

Слава, зачем столько фотошопа?!) Ты в жизни красивей!!

Кузя у тебя шо уже Новый год ? Шо ты ёлку нарядила ))

WoW🔥 Платье просто из мира фантастики💚 Не пойму где заканчиваются эти ноги🔥😍

Скопировали платье Лили из холостяка из последнего постшоу

Из лесу елочку взяли мы домой😋, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский поразил откровенным фото.