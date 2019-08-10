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"Что за Новый год?": Образ Славы Каминской раскритиковали в Сети

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Артистка выставила фото в необычном зеленом платье - и ее раскритиковали подписчики .

"Что за Новый год?": Образ Славы Каминской раскритиковали в Сети
instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно выставляла горячие снимки с купальнике, удивила Сеть новым нарядом. В Инстаграм Слава добавила фото в необычном зеленом платье на одно плечо - с прозрачными секциями и несколькими пышными оборками. Образ Слава дополнила зелеными сережками из перьев и ярко-красной помадой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@marchuk_irina_ ❤️ моя любовь ❤️

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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Фолловеры оставили комментарии к фото - часть из них сравнили платье Славы с новогодней елкой и абажуром. Однако, многим образ артистки понравился, но подписчики отметили, что снимок - перефотошоплен.

  • Нет, здравствуй ёлка, новый год.
  • Платье на ёлку похоже
  • Невероятно красивое платье 😍
  • Слава, зачем столько фотошопа?!) Ты в жизни красивей!!
  • Кузя у тебя шо уже Новый год ? Шо ты ёлку нарядила ))
  • WoW🔥 Платье просто из мира фантастики💚 Не пойму где заканчиваются эти ноги🔥😍
  • Скопировали платье Лили из холостяка из последнего постшоу
  • Из лесу елочку взяли мы домой😋, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский поразил откровенным фото. 

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Теги: Слава Каминская, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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