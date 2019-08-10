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Тина Кароль похвасталась растяжкой на пляже в Калифорнии

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Певица проводит время за границей.
Тина Кароль похвасталась растяжкой на пляже в Калифорнии
Тина Кароль похвасталась растяжкой на пляже в Калифорнии
instagram.com/tina_karol

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Пока украинские и западные селебрити отдыхают в Италии, Тана Кароль проводит время в США. В своем Instagram певица публикует фото и сторис с отдыха на пляжах Калифорнии.

Сейчас Кароль занята съемками своего нового клипа, которые проходят в Лос-Анджелесе. В перерывах между работой звезда успевает поделиться свежим контентом с фолловерами. Так, в сети появилось видео, в котором Тина становится на мостик у берега океана. 

"Тина, не перестаю восторгаться ни вашим шикарным голосом, ни внешним видом, ни силой воли, упорством, сочетаемым с такой женственностью, сексуальностью, нежностью и гибкостью!", - пишут восторженные поклонники Тина Кароль в комментариях.

Недавно мы писали о том, что Тина Кароль удивила фанов размытым фото.

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Теги: Тина Кароль, певица, видео
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