Подписчики отметили, что певица стала похожа на еще нескольких знаменитостей - и потеряла свою индивидуальность .

"Пафосная кукла с конвейера": Лорак раскритиковали в Сети за свежие фото instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая давно уехала из Украины и проживает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм Лорак выставила несколько фото в одном халатике - напротив зеркала. Артистка смотрит прямо перед собой, выпячивая вперед губы. На фото у Лорак яркий макияж и гладко причесанные длинные волосы.

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Фолловеры отметили, в комментариях, что певица выглядит хорошо, но похожа на куклу, а "от прошлой Лорак" в ней мало-что осталось. Также подписчики заметили, что Лорак стала "шаблонной" и похожа еще на нескольких "российских светских львиц".

Красивая, но как кукла, от былой Каролины мало что осталось...

Ани Лорак, уже не та.... Сейчас, она другая, нет той искренности, изящества, индивидуальности... Сейчас, это копия... Только чего? Вот вопрос...

Жена Тимати, Джигана и Лорак туда же . Одинаковые

На***ига столько фотошопа на лице, ужасно смотрится

Зачем столько фотошопа,если вы все равно красивая?😂

Обратите внимание на Монику Белучи, никакой пластики, да, есть морщинки, но она ОДНА такая, и подобных нет, а Вы, извините, одна ИЗ ВСЕХ ПОДОБНЫХ! Конвейер звезданутых!

Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?

Ани, вы фейстюнс скачали?))) 😂😂😂

Лорак уже не та, пафосная кукла, очень жаль

От прежней Ани Лорак ничего кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что фото Лорак с молодым бойфрендом вызвало споры в Сети.