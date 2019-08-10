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"Пафосная кукла с конвейера": Лорак раскритиковали в Сети за свежие фото

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Подписчики отметили, что певица стала похожа на еще нескольких знаменитостей - и потеряла свою индивидуальность .

"Пафосная кукла с конвейера": Лорак раскритиковали в Сети за свежие фото
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая давно уехала из Украины и проживает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм Лорак выставила несколько фото в одном халатике - напротив зеркала. Артистка смотрит прямо перед собой, выпячивая вперед губы. На фото у Лорак яркий макияж и гладко причесанные длинные волосы. 

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Фолловеры отметили, в комментариях, что певица выглядит хорошо, но похожа на куклу, а "от прошлой Лорак" в ней мало-что осталось. Также подписчики заметили, что Лорак стала "шаблонной" и похожа еще на нескольких "российских светских львиц".

  • Красивая, но как кукла, от былой Каролины мало что осталось...
  • Ани Лорак, уже не та.... Сейчас, она другая, нет той искренности, изящества, индивидуальности... Сейчас, это копия... Только чего? Вот вопрос...
  • Жена Тимати, Джигана и Лорак туда же . Одинаковые
  • На***ига столько фотошопа на лице, ужасно смотрится
  • Зачем столько фотошопа,если вы все равно красивая?😂
  • Обратите внимание на Монику Белучи, никакой пластики, да, есть морщинки, но она ОДНА такая, и подобных нет, а Вы, извините, одна ИЗ ВСЕХ ПОДОБНЫХ! Конвейер звезданутых!
  • Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?
  • Ани, вы фейстюнс скачали?))) 😂😂😂
  • Лорак уже не та, пафосная кукла, очень жаль
  • От прежней Ани Лорак ничего кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что фото Лорак с молодым бойфрендом вызвало споры в Сети.

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Теги: Ани Лорак, критика, уколы красоты
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Источник: ivona.bigmir.net

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