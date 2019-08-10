"Пафосная кукла с конвейера": Лорак раскритиковали в Сети за свежие фото
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Певица Ани Лорак, которая давно уехала из Украины и проживает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм Лорак выставила несколько фото в одном халатике - напротив зеркала. Артистка смотрит прямо перед собой, выпячивая вперед губы. На фото у Лорак яркий макияж и гладко причесанные длинные волосы.
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Фолловеры отметили, в комментариях, что певица выглядит хорошо, но похожа на куклу, а "от прошлой Лорак" в ней мало-что осталось. Также подписчики заметили, что Лорак стала "шаблонной" и похожа еще на нескольких "российских светских львиц".
- Красивая, но как кукла, от былой Каролины мало что осталось...
- Ани Лорак, уже не та.... Сейчас, она другая, нет той искренности, изящества, индивидуальности... Сейчас, это копия... Только чего? Вот вопрос...
- Жена Тимати, Джигана и Лорак туда же . Одинаковые
- На***ига столько фотошопа на лице, ужасно смотрится
- Зачем столько фотошопа,если вы все равно красивая?😂
- Обратите внимание на Монику Белучи, никакой пластики, да, есть морщинки, но она ОДНА такая, и подобных нет, а Вы, извините, одна ИЗ ВСЕХ ПОДОБНЫХ! Конвейер звезданутых!
- Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?
- Ани, вы фейстюнс скачали?))) 😂😂😂
- Лорак уже не та, пафосная кукла, очень жаль
- От прежней Ани Лорак ничего кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что фото Лорак с молодым бойфрендом вызвало споры в Сети.
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