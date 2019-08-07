Звезда позировала в леопардовом купальнике на отдыхе в Греции.

"Пусть Эдгар плачет!": Разведенная Слава Каминская показала очень горячее фото ivona.bigmir.net

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Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, подразнила Сеть горячим фото с отдыха. В Инстаграм Слава добавила снимок в открытом леопардовом купальнике. Звезда позирует в бассейне, облокотившись локтями о его бортик. Мокрые волосы Славы небрежно отброшены назад, а глаза томно полуприкрыты. На заднем фоне видны море, пальмы и кадушки с цветами.

В описании Слава похвалила работу фотографа, который ее снимал:

@tropicpic твоими глазами , да всем бы в уши 😂.

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Подписчики Каминской пришли в восторг от снимка и подчеркнули, что его “температура“ просто зашкаливает. Не обошлось и без хейтеров, которые отметили, что Каминская, очевидно, дразнит бывшего мужа. на что фолловеры Славы написали, что, в таком случае, Эдгар должен кусать себе локти и плакать, что упустил такую красавицу.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский поразил Сеть пикантным снимком.