Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Пусть Эдгар плачет!": Разведенная Слава Каминская показала очень горячее фото

Комментариев: 3
Звезда позировала в леопардовом купальнике на отдыхе в Греции.

"Пусть Эдгар плачет!": Разведенная Слава Каминская показала очень горячее фото
ivona.bigmir.net

Читай также: Стройная и роскошная: Дочь Поляковой показала фото в купальнике

Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, подразнила Сеть горячим фото с отдыха. В Инстаграм Слава добавила снимок в открытом леопардовом купальнике. Звезда позирует в бассейне, облокотившись локтями о его бортик. Мокрые волосы Славы небрежно отброшены назад, а глаза томно полуприкрыты. На заднем фоне видны море, пальмы и кадушки с цветами. 

В описании Слава похвалила работу фотографа, который ее снимал:

@tropicpic твоими глазами , да всем бы в уши 😂.

Читай также: В платье - в море: Стало известно, как проводит отпуск Надежда Савченко

Подписчики Каминской пришли в восторг от снимка и подчеркнули, что его “температура“ просто зашкаливает. Не обошлось и без хейтеров, которые отметили, что Каминская, очевидно, дразнит бывшего мужа. на что фолловеры Славы написали, что, в таком случае, Эдгар должен кусать себе локти и плакать, что упустил такую красавицу. 

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский поразил Сеть пикантным снимком. 

Поделись:
Теги: Слава Каминская, фото в купальниках
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.08.2019, 16:17
Оценка:  0
гость
Слава снимай трусы, и кадр с максимально расставленными ногами. Очком прямо на моё жало.
нафнаф    08.08.2019, 14:47
Оценка:  +1
нафнаф
Хули ему плакать, избавился от шкуры
гость  (аноним)  08.08.2019, 14:47
Оценка:  +2
гость
Наверно муж плачет. От счастья, что отделался от тетки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь