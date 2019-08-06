Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дима Монатик очаровал Сеть снимком с подросшими сыновьями

Комментариев: 0
Украинский певец Дима Монатик опубликовал фото с отдыха в Турции.
Дима Монатик очаровал Сеть снимком с подросшими сыновьями
Дима Монатик очаровал Сеть снимком с подросшими сыновьями
instagram.com/monatik_official

Популярный украинский исполнитель Дима Монатик ( MONATIK) порадовал поклонников новой семейной фотографией. Снимок был сделан во время отдыха артиста в Турции.

Читай также: Ефросинина в Испании, а Монатик - на Кубе: Где проводят отпуск украинские звезды

На своей странице в Instagram певец опубликовал милое фото, на котором он позирует вместе с сыновьями, держа их за руки. Звездный папа одет в рубашку с пандами, черные шорты, шляпу и белые кроссовки. Один из малышей запечатлен в синих штанах и черной футболке, а второй - в черных шортах и черной футболке.

Отметим, что Монатик в очередной раз не показал лица мальчиков. Певец даже долгое время скрывал имена детей. Но несколько месяцев назад артист выпустил альбом “LOVE IT Ритм“, в котором рассекретил имена своих сыновей - Платон и Даня.

“Ушли в отдых !!! Всем отличного завершения лета. #Мои“, - подписал фото Монатик.

Ранее супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже.

Поделись:
Теги: MONATIK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь