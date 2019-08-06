Дима Монатик очаровал Сеть снимком с подросшими сыновьями

Украинский певец Дима Монатик опубликовал фото с отдыха в Турции.

Популярный украинский исполнитель Дима Монатик ( MONATIK) порадовал поклонников новой семейной фотографией. Снимок был сделан во время отдыха артиста в Турции.

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На своей странице в Instagram певец опубликовал милое фото, на котором он позирует вместе с сыновьями, держа их за руки. Звездный папа одет в рубашку с пандами, черные шорты, шляпу и белые кроссовки. Один из малышей запечатлен в синих штанах и черной футболке, а второй - в черных шортах и черной футболке.

Отметим, что Монатик в очередной раз не показал лица мальчиков. Певец даже долгое время скрывал имена детей. Но несколько месяцев назад артист выпустил альбом “LOVE IT Ритм“, в котором рассекретил имена своих сыновей - Платон и Даня.

“Ушли в отдых !!! Всем отличного завершения лета. #Мои“, - подписал фото Монатик.

Ранее супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже.