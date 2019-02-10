MONATIK впервые рассказал, как зовут его сыновей

Украинский исполнитель MONATIK оригинальным способом сообщил поклонникам имена своих детей.

Популярный украинский исполнитель MONATIK крайне редко редко публикует семейные кадры. Артист скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Особую секретность он сохраняет относительно своих детей.

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Певец до сих пор не показал лица двух сыновей и даже не рассказывал, как их зовут. Но на днях MONATIK решил сделать небольшое исключение.

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Артист выпустил новый альбом “LOVE IT Ритм“, в котором рассекретил имена своих потомков. В конце альбома в outro MONATIK признался, как представляет свою старость с женой и успешными сыновьями.

“Надеюсь, через 30 лет я, счастлив дед, вместе с нашими семьями сяду за стол, послушаю этот текст, полный счастьем веселья. Старший успешный, младший успешный, все же такие мечтатели. Хорошие до невозможности. Это от матери. Знаете, иногда невозможно словами завершить, музыка может помочь. Просто послушайте. Когда нелегкий выбор, глубже вдохните и к сердцу прислушивайтесь, просто послушайте... Это от души, для Дани и Платоши“, – такими словами завершил свой альбом MONATIK.

MONATIK - LOVE IT ритм ( слушать с 59:20):

Напомним, ранее MONATIK появился на обложке юбилейного номера известного глянца.