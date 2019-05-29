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Monatik появился на обложке юбилейного номера известного глянца

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Исполнитель принял участие в фотосессии для журнала Pink.
Monatik появился на обложке юбилейного номера известного глянца
Monatik появился на обложке юбилейного номера известного глянца
instagram.com/monatik_official

Популярный украинский исполнитель Monatik украсил обложку юбилейного номера журнала Pink, который в этом году отмечает 15-летие. Мультиартист принял участие в фотосессии для июньского выпуска. 

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О фотосъемке сообщил сам певец, разместив на своей странице в Instagram фото обложки свежего номера глянца.

На снимке знаменитость пишет ручкой слова на заглавной страницы журнала, которая получилась весьма необычной. Если навести на QR-код камеру смартфона, то обложка “оживает“.

На фото звезда позирует в длинной белой футболке, коротких черных штанах, белой кофте, темно-синем халате с белой росписью и в кроссовках.

“Сегодня журналу @pink_magazine_ua 15 лет! Как же приятно, что в этот день мы совместно запустили уникальную “живую“ обложку. Если навести на QR-код камеру смартфона, то обложка “оживёт“. Лови Ритм! “, − отметил Monatik.

Напомним, ранее мы писали о том, что MONATIK презентовал третий сольный альбом “LOVE IT ритм“.

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Теги: MONATIK
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Источник: ivona.bigmir.net

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