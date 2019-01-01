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MONATIK рассказал о судьбоносных совпадениях в своей жизни

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Артист рассказал, что считает в своей жизни знаковыми совпадениями .

MONATIK рассказал о судьбоносных совпадениях в своей жизни
MONATIK рассказал о судьбоносных совпадениях в своей жизни
пресс-служба

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На днях MONATIK получил собственную звезду на Аллее славы в Киеве. В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, Дмитрий рассказал, что с этим событием связано несколько судьбоносных, почти мистических совпадений.

Как признается артист, для него эта звезда – память о том, что все возможно, и нужно бежать не от проблем, а навстречу мечтам.

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Я помню, как по этой дороге каждый день ходил с работы. Я работал на “Кловской“ и возвращался сюда на метро. А сейчас так случилось, что прямо на этой дороге моя звезда. Не знаю, но мне так сложно назвать это моей звездой, – рассказывает MONATIK в интервью “Ранку з Україною“.

Еще одно совпадение – звезда Дмитрия расположена рядом со звездой человека, особенного для артиста.

Дмитрий Монатик с Ниной Матвиенко
Дмитрий Монатик с Ниной Матвиенко
пресс-служба

С Ниной Митрофановной. Она – легенда украинской песни. И я в восторге от того, что мы с ней так рядом, – говорит Дмитрий.

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Артисты не просто знакомы. Год назад MONATIK и Нина Матвиенко сначала шокировали фанатов яркой фотосессией, а затем выпустили лирическую песню.

Но и на этом совпадения не заканчиваются. Звезду заложили рядом с местом, которое готовит для артиста самое тяжелое испытание за всю его карьеру. Аллея звезд расположена в нескольких минутах от стадиона “Олимпийский“, где 1 июня состоится масштабное шоу MONATIK.

Дмитрий не скрывает волнения.

Действительно переживаю за то, чтобы все сработало. И искренне надеюсь, что все получится, – отметил артист в интервью каналу “Украина“.

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Теги: Дмитрий Монатик, Аллея звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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