Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Киеве состоялся большой концерт Монатика Love It Ритм: фото

Комментариев: 0
Популярный певец собрал настоящий аншлаг на НСК Олимпийском.
В Киеве прошел Стадионный концерт Монатика Love It Ритм
В Киеве прошел Стадионный концерт Монатика Love It Ритм
instagram.com/vladolyanin/

Читай также: Ирина Билык опубликовала неожиданные фото с Коляденко

В субботу, 1 июня, на НСК “Олимпийский“ состоялся один из самых ожидаемых концертов года – Love It Ритм Димы Монатика. Грандиозное шоу, посвященное выходу третьего студийного альбома, артист анонсировал еще в прошлом году и с тех пор усиленно готовился к этому событию. Ivona предлагает взглянуть, как прошел первый сольник MONATIK на стадионе в столице.

Читай также: Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва

На концерте MONATIK исполнил свои самые популярные хиты - “То, от чего без ума“, “Жизнь поет“, “Зашивает душу“, “Глубоко“, а также свежие треки из альбома Love It Ритм. На сцене с Димой выступили также Надя Дорофеева из “Время и Стекло“  и рэп-звезда alyona alyona.

Стоит отметить, что выступление Нади и Монатика поразило зрителей. Дуэт появился посреди стадиона на огромной выездной конструкции, похожей на вагон метро.

Шоу MONATIK на НСК “Олимпийском“ посетили не только преданные фанаты, но и звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них Юрий Горбунов, Слава Каминская, Маша Ефросинина, Юлия Санина, Джамала, Настя Каменских и Потап, Наталья Могилевская, Николай Тищенко и другие.

Ранее мы писали о том, что в Киеве открыли звезду имени Монатика.

Поделись:
Теги: MONATIK, Монатик, Love It ритм, концерт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь