В Киеве состоялся большой концерт Монатика Love It Ритм: фото

Популярный певец собрал настоящий аншлаг на НСК Олимпийском.

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В субботу, 1 июня, на НСК “Олимпийский“ состоялся один из самых ожидаемых концертов года – Love It Ритм Димы Монатика. Грандиозное шоу, посвященное выходу третьего студийного альбома, артист анонсировал еще в прошлом году и с тех пор усиленно готовился к этому событию. Ivona предлагает взглянуть, как прошел первый сольник MONATIK на стадионе в столице.

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На концерте MONATIK исполнил свои самые популярные хиты - “То, от чего без ума“, “Жизнь поет“, “Зашивает душу“, “Глубоко“, а также свежие треки из альбома Love It Ритм. На сцене с Димой выступили также Надя Дорофеева из “Время и Стекло“ и рэп-звезда alyona alyona.

Стоит отметить, что выступление Нади и Монатика поразило зрителей. Дуэт появился посреди стадиона на огромной выездной конструкции, похожей на вагон метро.

Шоу MONATIK на НСК “Олимпийском“ посетили не только преданные фанаты, но и звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них Юрий Горбунов, Слава Каминская, Маша Ефросинина, Юлия Санина, Джамала, Настя Каменских и Потап, Наталья Могилевская, Николай Тищенко и другие.

Ранее мы писали о том, что в Киеве открыли звезду имени Монатика.