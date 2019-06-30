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Ефросинина в Испании, а Монатик - на Кубе: Где проводят отпуск украинские звезды

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Украинские селебритис отправились на море, в Европу и США.

Ефросинина в Испании, а Монатик - на Кубе: Где проводят отпуск украинские звезды
Ефросинина в Испании, а Монатик - на Кубе: Где проводят отпуск украинские звезды
instagram.com/mashaefrosinina

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На дворе лето и украинские знаменитости с удовольствием проводят время на отдыхе. Предлагаем узнать, какие страны выбрали селебритис и кто из звезд проводит отпуск на солнечных пляжах.

Телеведущая Маша Ефросинина недавно вернулась с Ибицы (Испания). В постах она отмечала, что остров ее поразил и она обязательно вернется туда снова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magic sunset on Ibiza...

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отдыхает на море в Греции и регулярно делится яркими фото в соцсетях.

MARUV отдыхает с мужем в солнечной Албании, откуда регулярно выкладывает видео в Инста-сториз.

Певица Анна Седокова отдыхает с детьми на французском морском курорте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение , требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа 🤦🏽‍♀️ Для того , чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска. Так что, заранее извиняюсь за свой контент на следующие недели 😂 Надеюсь, вы меня простите. Знайте , я стараюсь ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Дмитрий Монатик не так давно вернулся с Кубы, где, судя по всему, отлично провел время.

Екатерина Бужинская дразнит поклонников морскими снимками с курорта в Греции.

Экс-участница группы “Виа ГРА“ Санта Димопулос отправилась в Монако, где готовится к рождению ребенка.

Прима Нацоперы Екатерина Кухар наслаждается летними деньками в Лас-Вегасе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуйте, мои дорогие....🤗 Устрою вам небольшую экскурсию по нескольким на мой взгляд самым красивым и интересным гостиницам Вегаса. 👆🏻 Начнём с #bellagio 🤓..... Уже при входе в отель создаётся впечатление, что здесь пролился золотой дождь.... Шикарный, аристократический, помпезный отель делает всё , что бы вы потеряли рассудок и стали тратить ваши денежки направо и налево, потому что КРАСИВО ЖИТЬ – НЕ ЗАПРЕТИШЬ. 🤷🏻‍♀️😌 Но главным его украшением, является невероятный #садцветов ! О, Белладжио! ))) Теперь самые яркие и красочные сны я буду проводить где нибудь в твоем саду......😜 #lasvegas #отдыхаемхорошо

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Ранее мы писали, что бойфренд Ани Лорак поделился нежным совместным фото.

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Теги: Дмитрий Монатик, Анна Седокова, фото в купальнике, отдых звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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