Ефросинина в Испании, а Монатик - на Кубе: Где проводят отпуск украинские звезды
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На дворе лето и украинские знаменитости с удовольствием проводят время на отдыхе. Предлагаем узнать, какие страны выбрали селебритис и кто из звезд проводит отпуск на солнечных пляжах.
Телеведущая Маша Ефросинина недавно вернулась с Ибицы (Испания). В постах она отмечала, что остров ее поразил и она обязательно вернется туда снова.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отдыхает на море в Греции и регулярно делится яркими фото в соцсетях.
MARUV отдыхает с мужем в солнечной Албании, откуда регулярно выкладывает видео в Инста-сториз.
Певица Анна Седокова отдыхает с детьми на французском морском курорте.
Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение , требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа 🤦🏽♀️ Для того , чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска. Так что, заранее извиняюсь за свой контент на следующие недели 😂 Надеюсь, вы меня простите. Знайте , я стараюсь ❤️
Дмитрий Монатик не так давно вернулся с Кубы, где, судя по всему, отлично провел время.
Екатерина Бужинская дразнит поклонников морскими снимками с курорта в Греции.
Родинний відпочинок закінчився,а чудові спогади залишаться надовго )Питання мамам:»Вам вдається повністю розслабитися на відпочинку з дітьми?»))Пишіть у коментарях #бужинська #сімейка #коханідіти #літо2019 #греція #бужинская #мамаартистка #моясемья #summer #grece
Экс-участница группы “Виа ГРА“ Санта Димопулос отправилась в Монако, где готовится к рождению ребенка.
Прима Нацоперы Екатерина Кухар наслаждается летними деньками в Лас-Вегасе.
Здравствуйте, мои дорогие....🤗 Устрою вам небольшую экскурсию по нескольким на мой взгляд самым красивым и интересным гостиницам Вегаса. 👆🏻 Начнём с #bellagio 🤓..... Уже при входе в отель создаётся впечатление, что здесь пролился золотой дождь.... Шикарный, аристократический, помпезный отель делает всё , что бы вы потеряли рассудок и стали тратить ваши денежки направо и налево, потому что КРАСИВО ЖИТЬ – НЕ ЗАПРЕТИШЬ. 🤷🏻♀️😌 Но главным его украшением, является невероятный #садцветов ! О, Белладжио! ))) Теперь самые яркие и красочные сны я буду проводить где нибудь в твоем саду......😜 #lasvegas #отдыхаемхорошо
Ранее мы писали, что бойфренд Ани Лорак поделился нежным совместным фото.
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