Украинские селебритис отправились на море, в Европу и США.

Ефросинина в Испании, а Монатик - на Кубе: Где проводят отпуск украинские звезды instagram.com/mashaefrosinina

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На дворе лето и украинские знаменитости с удовольствием проводят время на отдыхе. Предлагаем узнать, какие страны выбрали селебритис и кто из звезд проводит отпуск на солнечных пляжах.

Телеведущая Маша Ефросинина недавно вернулась с Ибицы (Испания). В постах она отмечала, что остров ее поразил и она обязательно вернется туда снова.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отдыхает на море в Греции и регулярно делится яркими фото в соцсетях.

MARUV отдыхает с мужем в солнечной Албании, откуда регулярно выкладывает видео в Инста-сториз.

Певица Анна Седокова отдыхает с детьми на французском морском курорте.

Дмитрий Монатик не так давно вернулся с Кубы, где, судя по всему, отлично провел время.

Екатерина Бужинская дразнит поклонников морскими снимками с курорта в Греции.

Экс-участница группы “Виа ГРА“ Санта Димопулос отправилась в Монако, где готовится к рождению ребенка.

Прима Нацоперы Екатерина Кухар наслаждается летними деньками в Лас-Вегасе.

Ранее мы писали, что бойфренд Ани Лорак поделился нежным совместным фото.