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"Вот мы что накачали": Полякова покорила Сеть идеальным прессом

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Певица выложила в Инста-сториз свою обычную тренировку и показала ее результаты .

"Вот мы что накачали": Полякова покорила Сеть идеальным прессом
instagram.com/stories/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова не устает удивлять поклонников своей красотой и постоянным совершенствованием всего, включая фигуру. Так, в Инстаграм Ольга выложила сложную тренировку, которую выполняет для поддержание физической формы. Также Ольга поделилась коротеньким видео, на котором продемонстрировала рельефный пресс. В описании артистка призвала подписчиков не лениться - и тоже выполнять упражнения.

Ну а теперь к делу, касается не только денег, но и тела, хорошее тело, надо так же заработать!! Как вам результат? В сториз полная тренировка! Совершенно бесплатно! Пользуйтесь , не кряхтите))) - написала Ольга.

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Фолловеры отметили, что пресс Ольги идеален и похвалили ее за упорный труд для поддержания красоты:

“Круто! Действительно уж что -что а тело не купишь, здоровье не купишь ! 👍👍👍👍👍 Отлично и когда вы все успеваете ?!“, “Божественно😍😍, Мать двоих детей!!!! ❤️ трудяжка!!! Просто вау!!!!“, “Оля ты шикарна, молодчина. Я горжусь тем что женщины могут тоже в форме быть))) умничка, ты чудо))) “👍, “Это ж сколько пахоты в это тело вложено!!!! Просто вау! Круто!!! Браво!!!“ ,“Вот это молодчинка!!! Красивая, талантливая, умная, да ещё и трудоголик!!!“, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова посоветовала хейтерам не считать чужие деньги. 

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Теги: Оля Полякова, пресс, фигура звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.08.2019, 14:53
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pусский
Олька, наxyй пресс! Покажи кубики на пиздe. Или как ты качаешь свою шмоньку метровым самотыком, бля!
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