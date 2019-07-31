"Больше чем фото": Астафьева "зажгла" с гипсовым бюстом
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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева не устает удивлять новыми горячими фотосессиями. На этот раз секс-бомба показала, что даже статуи не равнодушны к ее сексуальности и очарованию. Астафьева снялась в необычной фотосессии с гипсовым бюстом, принимая возле него соблазнительные позы и как бы вовлекая экспонат в свою игру. Фото появились в Инстаграм артистки. В кадре Даша появляется в одном золотистом корсете и черных трусиках, а на ногах у нее бежевые туфли на каблуках.
Это больше чем фото. Это история. Пусть ее каждый видит по-своему..., - подписала Астафьева.
На одном из снимков Даша позирует спиной к камере и демонстрирует пышные ягодицы.
Поклонники отметили, что фото получились необычайно красивыми, а статуя кажется живой.
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