Анастасия Кожевникова отомстила неверному парню в новом клипе-триллере

Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентовала клип на песню "Так как ты".

Известная певица, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова презентовала новый клип-триллер на песню “Так ка ты“. Премьера видео состоялась 1 августа на официальном Youtube-канале исполнительницы.

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По сюжету ролика, Анастасия пытается отомстить бойфренду за неверность. В клипе можно увидеть, как певица разбивает вдребезги окно, ездит на огромной скорости на старом фургоне и танцует на крыше авто. Отметим, что съемки проходили без дублеров.

Режиссером видео на композицию “Так как ты“ стал украинский клипмейкер Станислав Морозов. Именно ему принадлежит идея создать клип в стиле триллеров Хичкока.

“Моей героине изменили, она в ярости! Ее сознанием овладевают безумные мысли! Вся история, показанная в клипе - это, скорее, фантазия и тот сценарий, который рождается, когда хочется отомстить! В такие моменты важно справиться со своими эмоциями, попрощаться с прошлым и пойти дальше навстречу новому! Но, это потом! А в минуту ярости - мы, девушки, можем все!“, - прокомментировала новый клип Анастасия Кожевникова в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что экс-“ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве.