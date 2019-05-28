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Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве

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Исполнительница поделилась архивным видео с ее первого выступления.
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Бывшая участница популярной украинской группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова поделилась с поклонниками видео со своего детства.

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На своей официальной странице в Instagram артистка разместила архивный ролик, на котором она запечатлена во время своего первого выступления.

Звезда сделала репост публикации своей мамы Татьяны. Мама исполнительницы рассказала, что запись была сделана в Южноукраинске на концерте ко дню города. 

В видео можно увидеть, как у маленькой Анастасии спрашивают, станет она певицей или нет. На что девочка ответила, что пока не знает.

“Как думаете, она стала певицей? 24 мая Анастасия Кожевникова выступила в Южноукраинске на концерте ко дню города, показав свои новые песни. Мы, жители её родного города, стали первыми слушателями! Если я волновалась, то, что можно сказать об уровне волнения Насти!? Это как слетать в космос и благополучно приземлиться“, - подписала видео мама Анастасии.

В свою очередь певица добавила к репосту несколько фраз о том, что мечты сбываются. 

“Мечты сбываются! Верь в это!“, - написала Анастасия Кожевникова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мечты сбываются! Верь в это! #Repost @tatyana.kozhevnikova with @get_repost ・・・ Как думаете, она стала певицей? ☺️ 24 мая Анастасия Кожевникова выступила в Южноукраинске на концерте ко дню города, показав свои новые песни. Мы, жители её родного города, стали первыми слушателями! Если я волновалась, то, что можно сказать об уровне волнения Насти!? Это как слетать в космос и благополучно приземлиться. 😨🙂😯 #южноукраинск #анастасиякожевникова #деньгорода #цветывкорзине

Допис, поширений Анастасия Кожевникова (@anastasiakozhevnikova)

Напомним, ранее Анастасия Кожевникова представила дебютный сингл и видео-работу “Любить тебя“.

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Теги: Анастасия Кожевникова
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Источник: ivona.bigmir.net

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