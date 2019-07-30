"Хватит считать чужие деньги": Оля Полякова обратилась к хейтерам

Оля Полякова нарвалась на критику в Сети из-за публикации видео дочери.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова в очередной раз нарвалась на критику в соцсети. Во вторник, 30 июля, артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое собрало множество негативных комментариев.

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В ролике можно увидеть, как младшая дочь певицы Алиса играет с гироскутером с голосовым управлением. При этом в описании к видео Полякова отметила, что в своем детстве она о таких вещах могла узнать только из фантастических фильмов.

“В моем детстве были об это фильмы-фентези, а сегодня это реальность, какая реальность будет в их будущем? Пофантазируем?)“, - подписала ролик Оля.

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Однако некоторые подписчики отметили в комментариях, что Полякова “тратить деньги на ветер“ и многие родители не могут позволить своим детям такие игрушки. После прочтения этих комментариев звезда записала видеообращение для хейтеров.

“Может хватит считать чужие деньги, начинайте зарабатывать свои!“ – подписала ролик артистка.

“Я выложила видео – экранизацию будущего с гироскутером и с моей Алиской… Вы знаете, поражаюсь комментам! Люди пишут о том, что я зажралась и все такое. Ребята, чтобы “жрать“ свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машин и из аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты и я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная гужевая лошадь! И вы бы в моем режиме не выдержали бы и месяца. Это абсолютно точно! Потому что если бы вы выдержали работать так, то вы бы и жили как я. Понимаете? Прекратите считать чужие деньги“, - эмоционально говорит Полякова в видео.

Напомним, ранее дочь Поляковой покорила Сеть модельными фото в купальнике.