Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Лобода фоткала?": Бывшая Потапа засветилась в объятиях Линдеманна

Комментариев: 1
Бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая опубликовала фото с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.
"Лобода фоткала?": Бывшая Потапа засветилась в объятиях Линдеманна
"Лобода фоткала?": Бывшая Потапа засветилась в объятиях Линдеманна
instagram.com/gorovaya_irina

Бывшая супруга украинского певца и продюсера Потапа Ирина Горовая взбудоражила Сеть новой публикацией. Девушка показала нежное фото со всемирно известным артистом.

Читай также: Дорофеева и Позитив провели вечер в компании бывшей Потапа

На своей странице в Instagram Ирина опубликовала снимок, на котором позирует в компании лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. На свежем кадре Горовая запечатлена в объятиях музыканта. При этом экс-жена Потапа целует Тилля в щеку. В описании к фото Ирина призналась мужчине в любви.

Снимок был сделан во время музыкального фестиваля “Жара“, который сейчас проходит в столице Азербайджана - Баку. Отметим, что 2 года назад на этом же мероприятии Тилль Линдеманн познакомился со Светланой Лободой. Паре неоднократно приписывали роман. Многие фанаты Лободы считают, что именно лидер Rammstein является отцом младшей дочери Светланы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falling in love with @till_lindemann_official

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Подписчики Горовой принялись активно комментировать провокационную фотографию.

Читай также: “Я люблю тебя!“: Лобода показала, как Линдеманн эмоционально высказался по-русски

“Немецкие газеты не успевают сочинять романы“, “Лобода фоткала?“, “Главное, что не поцеловала))“, “Они беременеют от одного его взгляда“, “Всё, завтра вся пресса будет кипеть заголовками об очередной беременности украинской звезды от Линдемана)))ахахах“, “Поздравляю. Вечной любви вам“, “Он вообще семьянин хороший. Но есть те, которые как-то пытаются… ну вообщем. Люди должны быть счастливы. А вдруг это оно“, “Это фото заряжено на появление мальчика по имени ТИЛЬД“,“Ох и любит он украинок“, “О, это ж этот, отец ребёнка Лободы,как его....?!“,“Атмосферный кадр! Чё то чувствуется что тебе хорошо!!!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала подарок от Тилля Линдеманна.

Поделись:
Теги: Ирина Горовая, Тилль Линдеманн, Светлана Лобода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.07.2019, 18:07
Оценка:  0
гость
По рукам пошёл )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь