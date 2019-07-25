"Лобода фоткала?": Бывшая Потапа засветилась в объятиях Линдеманна

Бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая опубликовала фото с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Бывшая супруга украинского певца и продюсера Потапа Ирина Горовая взбудоражила Сеть новой публикацией. Девушка показала нежное фото со всемирно известным артистом.

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На своей странице в Instagram Ирина опубликовала снимок, на котором позирует в компании лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. На свежем кадре Горовая запечатлена в объятиях музыканта. При этом экс-жена Потапа целует Тилля в щеку. В описании к фото Ирина призналась мужчине в любви.

Снимок был сделан во время музыкального фестиваля “Жара“, который сейчас проходит в столице Азербайджана - Баку. Отметим, что 2 года назад на этом же мероприятии Тилль Линдеманн познакомился со Светланой Лободой. Паре неоднократно приписывали роман. Многие фанаты Лободы считают, что именно лидер Rammstein является отцом младшей дочери Светланы.

Подписчики Горовой принялись активно комментировать провокационную фотографию.

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“Немецкие газеты не успевают сочинять романы“, “Лобода фоткала?“, “Главное, что не поцеловала))“, “Они беременеют от одного его взгляда“, “Всё, завтра вся пресса будет кипеть заголовками об очередной беременности украинской звезды от Линдемана)))ахахах“, “Поздравляю. Вечной любви вам“, “Он вообще семьянин хороший. Но есть те, которые как-то пытаются… ну вообщем. Люди должны быть счастливы. А вдруг это оно“, “Это фото заряжено на появление мальчика по имени ТИЛЬД“,“Ох и любит он украинок“, “О, это ж этот, отец ребёнка Лободы,как его....?!“,“Атмосферный кадр! Чё то чувствуется что тебе хорошо!!!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала подарок от Тилля Линдеманна.