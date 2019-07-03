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Потапа попросили передать кое-что Тиллю Линдеманну

Комментариев: 1
Подписчики Потапа попросили передать Линдеманну свое возмущение из-за отсутствия концерта в Киеве.

Потапа попросили передать кое-что Тиллю Линдеманну
Потапа попросили передать кое-что Тиллю Линдеманну
http://ivona.bigmir.net

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко поделился фото со своим другом, солистом культовой немецкой группы Rammstein - Тиллем Линдеманном. Из хештега, который Потап добавил к публикации, следует, что немецкого артиста они с Каменских встретили во время поездки заграницу - во второй медовый месяц. Оба артиста позируют на камеру и показывают куда-то позади себя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon @till_lindemann_official

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Подписчики Потапа пришли в восторг от фото и попросили передать Линдеманну, чтобы он включил Киев в свой европейский тур.

  • Ого) Потап насколько крут, что Till попросился с ним сфоткаться 🤣
  • realpotap, нужно предъявить этому бесстыднику за то что Киева снова нет в туре! Варшава есть, Темпере есть, а Киева нет! НИСПРАИДЛИВА! - отметили фолловеры.

Часть фанатов добавили забавные подписи, намекающие на роман Линдеманна и Светланы Лободы.

  • Что то зачастил он к нам 😂
  • Твои глазаааааа , такие чистые как небо!)))
  • Значит рядом где-то Лобода)))
  • Это вы показываете где Лобода!
  • Ему сказали,что Светки нет дома?Она на свадьбе у сеструхи)))А фото огонь!🔥🔥🔥🔥👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк забавно поздравила Тодоренко со свадьбой.

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Теги: Тилль Линдеманн, Потап
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.07.2019, 15:53
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гость
Только что вместе Настю отодрали, Потап ебарь-интернационалист!
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