Подписчики Потапа попросили передать Линдеманну свое возмущение из-за отсутствия концерта в Киеве.

Потапа попросили передать кое-что Тиллю Линдеманну http://ivona.bigmir.net

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко поделился фото со своим другом, солистом культовой немецкой группы Rammstein - Тиллем Линдеманном. Из хештега, который Потап добавил к публикации, следует, что немецкого артиста они с Каменских встретили во время поездки заграницу - во второй медовый месяц. Оба артиста позируют на камеру и показывают куда-то позади себя.

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Подписчики Потапа пришли в восторг от фото и попросили передать Линдеманну, чтобы он включил Киев в свой европейский тур.

Ого) Потап насколько крут, что Till попросился с ним сфоткаться 🤣

realpotap, нужно предъявить этому бесстыднику за то что Киева снова нет в туре! Варшава есть, Темпере есть, а Киева нет! НИСПРАИДЛИВА! - отметили фолловеры.

Часть фанатов добавили забавные подписи, намекающие на роман Линдеманна и Светланы Лободы.

Что то зачастил он к нам 😂

Твои глазаааааа , такие чистые как небо!)))

Значит рядом где-то Лобода)))

Это вы показываете где Лобода!

Ему сказали,что Светки нет дома?Она на свадьбе у сеструхи)))А фото огонь!🔥🔥🔥🔥👍, - написали в Сети.

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