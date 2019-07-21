Светлана Лобода показала, как качает ягодицы - видео

Певица Светлана Лобода показала, какие упражнения делает для укрепления ягодиц.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Артистка решила показать, как качает ягодицы.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором она в красной майке и коротких шортах такого же цвета продемонстрировала свои упражнения для укрепления пятой точки.

В описании к видео Лобода добавила мотивационную цитату. Светлана подсказала поклонникам, как долго продержаться в идеальной форме.

“Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым:правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и “не могу“. Удачи“, - написала Лобода.

Подписчики артистки похвалили ее за целеустремленность и оставили множество комментариев под видео.

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“Фигура – класс. И это плоды огромной работы! Какая МОЛОДЕЦ Светуленька!!“, “Какое завораживающее упражнение“, “Отличная программа! Отличный вид!“, “Обожаю!!! Так держать!!!“, “очень хорошо выглядите“, “Умничка такая. восхищаюсь“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в леопардовом платье.