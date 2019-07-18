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Светлана Лобода рассказала о своем большом страхе

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Певица призналась, что очень боится высоты.

Светлана Лобода рассказала о своем большом страхе
Светлана Лобода рассказала о своем большом страхе
instagram.com/lobodaofficial/

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Певица Светлана Лобода засветила пышную грудь в сценическом костюме. В Инстаграм артистка выставила фото в ярких брюках и блузе с очень глубоким декольте и ярко-красной шубе. Образ Лобода дополнила стильными темными очками и высокой прической. В подписи к фото Светлана отметила, что очень боится высоты.

У меня есть один страх, я боюсь высоты🙈сильно 🙈🙈 и каждый раз эти прыжки , и полеты....черт бы их побрал 😂🤦‍♀️все ради вас😁
чего боишься ты ?🤨 - написала Ло.

К слову, Светлана Лобода "не брезгует" откровенными нарядами - и недавно прогулялась перед камерой без бюстгальтера.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода попала в скандал из-за фото обнаженной девушки.

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Теги: Светлана Лобода, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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