Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в леопардовом платье

Певица Светлана Лобода поделилась снимком в новом образе.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода не устает радовать поклонников соблазнительными кадрами в различных стильных нарядах.

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Так, недавно на своей странице в Instagram артистка решила в очередной раз похвастаться роскошной фигурой. Звезда опубликовала кадр, на котором позирует на фоне природы.

Для фотосессии Лобода одела облегающее платье с леопардовым принтом и глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул пышные формы и стройные ноги Светланы. Свой пикантный образ Лобода дополнила черными босоножками.

В описании к свежему фото певица анонсировала новый концерт, который состоится 16 июля.

“Чемоданы собраны. Вылетаем #нижнийновгород Ждете? погода наладилась?“ - написала Светлана Лобода.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами в комментариях под снимком.

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“Хорошего полёта и концерта.️ Очень красивая“, “Вы такая Тропикана-женщина“, “Ноги, бесконечные просто“, “Глаз от вас не оторвать, хорошей дороги и репетиций“, “Светлана, какая же вы красотка!“, “Так выглядит истинная муза“, “Светлана Сергеевна - вы необыкновенной красоты“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала редкое фото с годовалой дочерью.