Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольга Сумская показала яркие фото с дня рождения мужа

Комментариев: 0
18 июля актеру Виталию Борисюку исполнилось 56 лет.
Ольга Сумская показала яркие фото с дня рождения мужа
Ольга Сумская показала яркие фото с дня рождения мужа
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, популярная актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась с фанами праздничными кадрами. 18 июля ее супруг, актер Виталий Борисюк отметил 56-й день рождения.

Читай также: “Невероятная красота“: Ольга Сумская засыпала Сеть пляжными фото

На своей странице в Instagram звезда разместила несколько ярких фото, на которых она, ее муж-именинник и дочь Анна позируют в компании приглашенных гостей. В руках Виталий держит торт со свечами.

Для вечеринки Сумская выбрала длинное розовое платье и джинсовую куртку. Виталий был одет в красную футболку, белую рубашку и джинсы. А 17-летняя дочь звездной пары позировала в в розовой кофте и черных брюках.

“З днем народження, коханий“, - трогательно подписала фото Сумская. 

Напомним, ранее Ольга Сумская показала детские фото с отдыха на море.

Поделись:
Теги: Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь