Ольга Сумская показала яркие фото с дня рождения мужа

18 июля актеру Виталию Борисюку исполнилось 56 лет.

Народная артистка Украины, популярная актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась с фанами праздничными кадрами. 18 июля ее супруг, актер Виталий Борисюк отметил 56-й день рождения.

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На своей странице в Instagram звезда разместила несколько ярких фото, на которых она, ее муж-именинник и дочь Анна позируют в компании приглашенных гостей. В руках Виталий держит торт со свечами.

Для вечеринки Сумская выбрала длинное розовое платье и джинсовую куртку. Виталий был одет в красную футболку, белую рубашку и джинсы. А 17-летняя дочь звездной пары позировала в в розовой кофте и черных брюках.

“З днем народження, коханий“, - трогательно подписала фото Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала детские фото с отдыха на море.