"Невероятная красота": Ольга Сумская засыпала Сеть пляжными фото

Актриса Ольга Сумская показала снимки со съемок нового сезона "Битва экстрасенсов".

Народная артистка Украины, популярная актриса и ведущая Ольга Сумская часто радует поклонников новыми снимками, на которых позирует в стильных образах.

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Так, недавно звезда опубликовала несколько ярких кадров с пляжной фотосессии. Артистка запечатлена на берегу Днепра в длинном красном платье-вышиванке с черными узорами.

В описании к серии снимков Сумская рассказала, что в этом наряде приняла участие в съемках нового сезона шоу “Битва экстрасенсов“. Также она добавила несколько фото с ведущим и экспертами проекта. В частности на кадрах можно увидеть Сурена Джулакяна, Алену Курилову и Павла Костыцина.

“Чудовий вечір в колі друзів на зйомках 20го сезону програми #битваекстрасенсів Має бути дуже цікаво!Хто з вас дивиться,друзі?Які враження?“, - написала Ольга Сумская.

Подписчики оставили множество коммментариев под новой публикацией. Многие осыпали актрису комплиментами. А некоторые поделились своим мнением о шоу “Битва экстрасенсов“.

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“Ух ты!))) Вот это фоточки. Невероятная Ольга Вячеславовна. просто супер. 2 фото сохранил на телефон“, “Вы шикарная! и платье просто потрясающее!“, “Как вам к лицу этот цвет. Как княжна смотритесь“, “Вы красивы, но участие в этой передаче портит вашу репутацию, ведь в ней все наиграно, фальш на фальше“, “Ви дуже гарна Олю, але дуже шкода, що знімаєтесь у програмі яка багато років обдурює людей і наживається на чужому нещасті“, “Яка ви красуня! Здоров'я та щастя вам!“, “Красуня! Червоний дуже Вам іде! Ми Вас ЛЮБИМО!!!!“, “Неймовірна краса“, “Благодаря Вам, я посмотрела впервые украинский сериал! ВЕСЬ! теперь, чувствую, и битву экстрасенсов посмотрю“, - написали пользователи Сети.

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