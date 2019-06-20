Ольга Сумская показала детские фото с отдыха на море

Актриса Ольга Сумская поделилась архивными снимками в купальнике.

Популярная украинская актриса театра и кино, а также ведущая Ольга Сумская порадовала подписчиков архивными снимками с детства.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белые фотографии с отдыха на море. На них юная Ольга позирует в купальнике.

В подписи к кадрам Сумская рассказала о том, как проходили ее летние каникулы. Звезда призналась, что часто отдыхала в Бердянске. Также Ольга заявила, что в те времена связаться с родителями можно было только с помощью писем.

“В дитинстві я частіше була на морі,ніж зараз.Могла не вилазити з нього цілий день... Батьки віддавали мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це поряд.Тато і мама на гастролях,а я в таборі, або в селі.Такими зазвичай були мої літні канікули...Це сьогодні діти відпочивають де захочуть,а тоді було так,як батьки скажуть і ніяких мобілок,писали листи,а я чекала цих листів,як чогось найдорожчого в світі.І досі їх зберігаю...“, - поделилась воспоминаниями Ольга Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская похвасталась дочкой-выпускницей.