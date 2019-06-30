Ольга Сумская показала, как выглядела 20 лет назад

Актриса Ольга Сумская опубликовала архивную обложку журнала "Теленеделя".

Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская активно ведет свою страницу в соцсети. Звезда обожает делиться с фанами архивными снимками. Так, на этот раз Сумская показала снимки, которые были сделаны во времена ее участия в проекте “Империя кино“ в конце 90-х или в начале 2000-х.

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Актриса опубликовала в Instagram несколько фотографий. На одной из них можно увидеть, что Ольга украсила обложку журнала “Теленеделя“. Кроме обложки знаменитость также разместила страницы журнала со своим интервью и фото с мужем.

“Трохи спогадів...“, -лаконично подписала новую публикацию Ольга Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала фото с выпускного дочки.