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Ольга Сумская показала, как выглядела 20 лет назад

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Актриса Ольга Сумская опубликовала архивную обложку журнала "Теленеделя".
Ольга Сумская показала, как выглядела 20 лет назад
Ольга Сумская показала, как выглядела 20 лет назад
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская активно ведет свою страницу в соцсети. Звезда обожает делиться с фанами архивными снимками. Так, на этот раз Сумская показала снимки, которые были сделаны во времена ее участия в проекте “Империя кино“ в конце 90-х или в начале 2000-х.

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Актриса опубликовала в Instagram несколько фотографий. На одной из них можно увидеть, что Ольга украсила обложку журнала “Теленеделя“. Кроме обложки знаменитость также разместила страницы журнала со своим интервью и фото с мужем.

“Трохи спогадів...“, -лаконично подписала новую публикацию Ольга Сумская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трохи спогадів...

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская показала фото с выпускного дочки.

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Теги: Ольга Сумская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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