"Яркая блондинка": Вера Брежнева очаровала Сеть новым видео

Вера Брежнева показала видео, где позировала в разных образах.

Известная украинская исполнительница, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева восхитила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала очень женственный ролик. В видео можно увидеть, как артистка сменила несколько кардинально разных образов. Так, Брежнева примерила нежно-розовое платье с оголенными плечами, наряд яркого цвета, платья с блестками на бретелях.

Артистку игриво улыбалась на камеру и посылала зрителям воздушные поцелуи. В описании к фото Вера поделилась с фанами ценным советом и отметила автора видео.

“Не превращайте вашу книгу жизни в книгу жалоб“ Video by @levefimov_official“, - подписала видео Брежнева.

Подписчики остались в восторге от свежей публикации звезды. Некоторые сравнили ее с Мэрилин Монро.

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“Со времен Мерилин Монро не было другой такой яркой блондинки как Вера Брежнева“, “Вера,не оставляете шансов не влюбиться в вас“, “Красивая и сногсшибательная!“, “Вера Вы как всегда сексуальная! И всегда на позитиве! Люблю Вас“, “Люблю вас! За искренность, натуральность и позитив! Смотрю и восхищаюсь! Спасибо, что вы есть! Ждём на Кипре с концертом“, “Вера, совершенная девочка, беспредельно сексуальная богиня, Люблю тебя“, - написали пользователи Сети.

Ранее Вера Брежнева позировала в Париже в откровенном платье.