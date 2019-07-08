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“Невероятное семейство!": Вера Брежнева поделилась в Сети семейным видео

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Певица Вера Брежнева опубликовала ролик из семейного архива.
Вера Брежнева поделилась в Сети семейным видео
Вера Брежнева поделилась в Сети семейным видео
instagram.com/ververa

Популярная певица, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева обожает проводить время со своими родственниками и делиться в соцсети семейными кадрами.

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Так, недавно артистка опубликовала в Instagram милое видео, на котором можно увидеть ее большую семью на фоне природы. Скорее всего, ролик был сделан возле дома Брежневой в Италии. На видео присутствуют муж певицы, ее дети, мама, сестры, мужья сестер и племянники.

В кадре близкие люди звезды готовятся к семейной фотосессии. Кто-то меняется местами, а кто-то выбирает лучшую позу для снимка. 

“Люди, любите друг друга“, - лаконично подписала снимок Вера.

Подписчики оставили множество комментариев к веселой публикации звезды.

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“Я восхищаюсь Тобой Вера!! Ты даёшь многим людям “Веру“ в прекрасную жизнь, даже если не жить в достатке(финансы)!! Достаток-это здоровье самых родных, не важно сколько зарабатываешь и важно, что они рядом с тобой и именно “близкие люди“!!“, “Самая красивая, добрая, позитивная, светлая семья!“, “Сморишь и расплываешься в улыбке“, “Невероятное семейство! С Праздником!“, “Прекрасная семья! Самая счастливая! Потому что у них есть ВЕРА! И мы тоже самые счастливые потому что ты и у нас есть! Люблю тебя!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала, как проводит лето с мужем.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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