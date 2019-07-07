Певица поделилась атмосферными фото своей командировки .

"Как девочка": Вера Брежнева позировала в Париже в откровенном платье instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева засветила ножки на балконе в парижском отеле. Звезда опубликовала ряд снимков в Инстаграм, на которых позирует в элегантном коротеньком платье с открытой спиной. В подписи Брежнева поделилась, что никак не может отойти от своей поездки в Париж.

Я из Парижа улетела, а Париж из меня - нет)) делюсь с вами моментами счастья в маленьком чёрном платье.. #barrieremoments, - написала звезда.

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Поклонники отметили, что Вера выглядит “отлично на свой возраст“, а некоторые даже написали, что она на фото - “как девочка - задорная и позитивная“.

На днях Брежнева уже делилась снимками из отеля в Париже, куда приехала по работе. Звезда позировала в джинсовых шортах, майке и въетнамках.

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