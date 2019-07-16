Вера Брежнева показала, как хочет выглядет в старости

Певица Вера Брежнева рассказала, что думает о приложении FaceApp и показала, какой хочет быть в будущем.

В Сети набирает популярности новый флешмоб. Пользователи Instagram делают c помощью приложения FaceApp фото, на которых они выглядят состарившимися.

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В рамках челленджа известная певица Вера Брежнева решила показать, как хотела бы выглядеть в старости. При этом артистка обошлась без программы FaceApp. На своей странице в Instagram она опубликовала портретное фото своей мамы Тамары.

В описании к фото звезда рассказала подписчикам о непростой судьбе своей 67-летней матери. Вера призналась, что очень гордится ей и хочет быть похожей на нее.

“Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо #faceapp И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет. Это моя любимая мама. Мама 4х детей. Бабушка 7ми внуков. Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин...“, - написала Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева позировала в Париже в откровенном платье.