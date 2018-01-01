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Леся Никитюк показала, какой была 7 лет назад

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Телеведущая вспомнила о своем первом посте в Instagram в 2012 году.
Леся Никитюк показала, какой была 7 лет назад
Леся Никитюк показала, какой была 7 лет назад
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк активно ведет свой Instagram-профиль. На странице звезды можно увидеть снимки со съемок различных телевизионных проектов и яркие кадры с путешествий. А вот архивные фото для аккаунта артистки - большая редкость.

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Но на днях Никитюк решила сделать исключение и опубликовала в Instagram-Stories фотографию, которая была сделана в 2012 году.

На снимке ведущая запечатлена в черном наряде и массивных серьгах. Волосы звезды имели более светлый оттенок.

“Первая фотка в Инст“, - подписала фото Леся Никитюк.

Instagram Леси Никитюк
Instagram Леси Никитюк
скриншот

Напомним, ранее Леся Никитюк создала Instagram-аккаунт своему псу.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivona.bigmir.net

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