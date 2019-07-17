Ведущая выставила фото в желтом платье-зефирке .

"Как Барби": Леся Никитюк покорила поклонников новым образом ivona.bigmir.net

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время кардинально сменила имидж, покорила поклонников новым ярким образом. В Инстаграм знаменитость выставила фото в желтом платье-зефирке и вишнево-сиреневых босоножках с завязками на голени.

Судя по подписи, в таком наряде Леся скором времени появится на экранах в одном из шоу, где выступает ведущей.

Подписчики расхвалили образ знаменитости и сравнили ее с “Барби“, “солнышком“ и даже “цыпленком“.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила Сеть снимками из Сорренто.