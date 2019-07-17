Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Как Барби": Леся Никитюк покорила поклонников новым образом

Комментариев: 1
Ведущая выставила фото в желтом платье-зефирке .

"Как Барби": Леся Никитюк покорила поклонников новым образом
ivona.bigmir.net

Читай также: Леся Никитюк создала Instagram-аккаунт своему псу

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время кардинально сменила имидж, покорила поклонников новым ярким образом. В Инстаграм знаменитость выставила фото в желтом платье-зефирке и вишнево-сиреневых босоножках с завязками на голени. 

Судя по подписи, в таком наряде Леся скором времени появится на экранах в одном из шоу, где выступает ведущей.

Подписчики расхвалили образ знаменитости и сравнили ее с “Барби“, “солнышком“ и даже “цыпленком“.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила Сеть снимками из Сорренто.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
trgvm1    17.07.2019, 15:28
Оценка:  0
trgvm1
леся а вас можно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь